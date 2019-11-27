На кону $5 млн. Что решится в Абу-Даби в Кубке конструкторов

На Гран При Бразилии Alfa Romeo набрала 22 очка, а McLaren и Toro Rosso получили по 19 баллов. Это лишний раз показало, как одна гонка может повлиять на итоговые позиции в чемпионате.

Пожалуй, главная интрига в финальном Гран При сезона – кто окажется лучшей из команд средней группы (не считая McLaren). Значимость итогового положения в Кубке конструкторов заключается в том, что каждое следующее место принесет команде в 2020 году на 5 миллионов долларов больше от Формулы 1. Конечно, этот результат отражает и уровень силы коллектива, а также определяет, где будут расположены его боксы на пит-лейне в следующем сезоне.

На Гран При Абу-Даби будет решена судьба следующих команд, идущих в чемпионате в таком порядке:

Позиция Команда Очки 5. Renault 91 6. Toro Rosso 83 7. Racing Point 67 8. Alfa Romeo 57 9. Haas 28

После впечатляющих результатов в Бразилии Toro Rosso всего на восемь очков отстает от Renault, а в случае равенства очков благодаря двум подиумам команда из Фаэнцы окажется выше энстоунского коллектива.

Помимо гонки в Сан-Паулу в этом году STR набрала восемь или больше очков на Гран При Германии (23), Монако (10) и Бельгии (8). Второе место Пьера Гасли в Бразилии последовало за третьим местом Даниила Квята в Хоккенхайме, еще одной гонки, где лидеры столкнулись с проблемами.

«Это принесло много очков в Кубке конструкторов, и это важно, – сказал руководитель STR Франц Тост Motorsport.com, когда его спросили о значении результата на «Интерлагосе». – Помимо того, что успех – всегда здорово для команды. И мы очень рады, особенно второму месту Пьера. В Хоккенхайме мы были [на подиуме], в Бразилии были, это важно».

Что касается борьбы за 5 млн с Racing Point, он сказал: «Вы сами видите, что может произойти. Но теперь я сплю немного лучше, чем раньше!»

Тост считает, что машина Toro Rosso стала лучше еще до бразильского результата.

«К счастью, мы также смогли улучшить производительность автомобиля. Аэро-пакеты работали, Honda также сделала шаг вперед с новым топливом, производительность увеличивалась по ходу сезона. Это причина, по которой мы смогли финишировать на такой хорошей позиции, не считая того, что у других машин были столкновения. Но это часть игры».

Racing Point должна опередить Toro Rosso на 17 или более очков, чтобы вернуть себе шестое место в Кубке конструкторов. Однако лучшим результатом команды из Сильверстоуна за гонку стали 12 очков, набранные благодаря четвертому месту Лэнса Стролла в Германии.

Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр отметил, что его команда не откажется от борьбы за шестое место, несмотря на значительный разрыв. В Бразилии она заработала всего два очка усилиями Серхио Переса, в то время как Лэнс Стролл сошел с дистанции.

«Кто бы мог подумать, что Red Bull, две Ferrari и Mercedes не финишируют [в Бразилии] в очках? – сказал Сафнауэр Motorsport.com. – Это определенно сложно, но мы не собираемся сдаваться, у нас есть еще одна гонка».

Бразильский результат увеличил отрыв Alfa Romeo от Haas до 29 очков. Математически отыграть это отставание еще можно, но вряд ли реалистично, если не произойдет чего-то экстраординарного. Сейчас швейцарская команда лишь десять баллов уступает Racing Point – во многом благодаря четвертому месту Кими Райкконена и пятому Антонио Джовинацци в Сан-Паулу.

Alfa Romeo потеряла важные очки, когда оба гонщика были наказаны из-за нарушения правил за системы помощи пилоту на Гран При Германии. А до гонки в Бразилии она набрала только три очка в семи гонках после летнего перерыва.

«Можно выйти в лидеры средней группы, и если впереди не будет какого-то инцидента, набрать только одно или два очка, – сказал Вассер Motorsport.com. – В подобный Бразилии уик-энд можно набрать 22 очка. Это огромное количество. Мы заплатили по счетам в Хоккенхайме, потом у нас были три-четыре трудные гонки.

Мы должны сосредоточиться на Абу-Даби, но чтобы сохранить мотивацию для команды и гонщиков, важно набрать очки. За последние гонки мы допустили, возможно, несколько ошибок, но [в Бразилии] проделали сильную работу без ошибок, это окупается. Для команды было важно добиться хороших результатов до конца сезона».