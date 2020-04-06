На «Хоккенхаймринге» обрадовались отсутствию Гран При Германии в 2020 году

Эпидемия коронавируса не только вынудила Формулу 1 перенести или отменить первые восемь Гран При сезона, но и поставила под вопрос все летние этапы. Гран При Германии обычно проходит в июле. Немецкая трасса «Хоккенхаймринг» принимает его раз в два года. Директор автодрома Йорн Теске признал везением то, что в этом году немецкого этапа нет в календаре Ф1.

«Представьте, каково возвращать деньги за 30-40 тысяч билетов, даже не зная, на какую дату можно перенести Гран При, – цитирует Теске немецкая газета Mannheimer Morgen. – Так что в финансовом плане мы ничего не потеряли».

Однако коронавирус нанес «Хоккенхаймрингу» потери и без проведения этапа Формулы 1.

«Мы потеряли миллионы, – сказал Теске. – Пока мы не можем даже сосчитать свои потери. Мы не можем проводить заезды, мероприятия, отель закрыт, нет дохода от обслуживания посетителей, музей тоже не работает. Вдобавок, ничего невозможно спланировать: никто не знает, что будет после июня. Может, карантин продлят».

Тем не менее Теске убежден, что его автодром переживет проблемы: «Мы уверены, что справимся с этой ситуацией. Переживем сезон. Можно было бы сказать вернее, знай мы, как долго все это продлится».