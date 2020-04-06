Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
Формула 1 / Новость

На «Хоккенхаймринге» обрадовались отсутствию Гран При Германии в 2020 году

Поделились
Комментарии
На «Хоккенхаймринге» обрадовались отсутствию Гран При Германии в 2020 году
Автор:
, редактор
6 апр. 2020 г., 11:10

Руководство немецкой трассы признало, что избежало больших проблем в связи с коронавирусом

Эпидемия коронавируса не только вынудила Формулу 1 перенести или отменить первые восемь Гран При сезона, но и поставила под вопрос все летние этапы. Гран При Германии обычно проходит в июле. Немецкая трасса «Хоккенхаймринг» принимает его раз в два года. Директор автодрома Йорн Теске признал везением то, что в этом году немецкого этапа нет в календаре Ф1.

«Представьте, каково возвращать деньги за 30-40 тысяч билетов, даже не зная, на какую дату можно перенести Гран При, – цитирует Теске немецкая газета Mannheimer Morgen. – Так что в финансовом плане мы ничего не потеряли».

Однако коронавирус нанес «Хоккенхаймрингу» потери и без проведения этапа Формулы 1.

«Мы потеряли миллионы, – сказал Теске. – Пока мы не можем даже сосчитать свои потери. Мы не можем проводить заезды, мероприятия, отель закрыт, нет дохода от обслуживания посетителей, музей тоже не работает. Вдобавок, ничего невозможно спланировать: никто не знает, что будет после июня. Может, карантин продлят».

Тем не менее Теске убежден, что его автодром переживет проблемы: «Мы уверены, что справимся с этой ситуацией. Переживем сезон. Можно было бы сказать вернее, знай мы, как долго все это продлится».

Читайте также:

Следующая новость
Масса рассказал о секретном контракте с Ferrari

Предыдущая новость

Масса рассказал о секретном контракте с Ferrari
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Хоккенхайм
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Канады

Гран При Канады

11 июн. - 14 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Зак Браун предсказал смерть четырех команд Формулы 1

2
Формула 1

10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо

3
Формула 1

Масса рассказал о секретном контракте с Ferrari

58мин
4
eSports

Леклер расплакался после победы в виртуальном Гран При. Но очень тихо

5
Формула 1

Видали DAS? Но есть и PAS. И есть он даже у Haas

Последние видео

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 00:00
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит 01:09
Формула 1

Red Bull изменила носовой обтекатель. Вот как он теперь выглядит

Самое важное:

На «Хоккенхаймринге» обрадовались отсутствию Гран При Германии в 2020 году
F1

На «Хоккенхаймринге» обрадовались отсутствию Гран При Германии в 2020 году

Масса рассказал о секретном контракте с Ferrari
F1

Масса рассказал о секретном контракте с Ferrari

10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо
F1

10 лучших пилотов в истории Формулы 1 по версии Top Gear: без Феттеля, зато с Алонсо

Элбон признался, что забыл использовать DRS в виртуальном Гран При
eSpt

Элбон признался, что забыл использовать DRS в виртуальном Гран При

Леклер расплакался после победы в виртуальном Гран При. Но очень тихо
eSpt

Леклер расплакался после победы в виртуальном Гран При. Но очень тихо

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.