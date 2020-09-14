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Формула 1 / Новость

На Хэмилтона завели дело из-за политического высказывания

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На Хэмилтона завели дело из-за политического высказывания
Автор:
, редактор

Льюис может пострадать из-за призыва к аресту полицейских

Льюис Хэмилтон появился на Гран При Тосканы в особой футболке. Известный своим антирасистским активизмом пилот Mercedes при помощи текста на футболке призвал арестовать полицейских, которые застрелили Бриону Тейлор.

Однако, как сообщает газета The Dayli Mail, такое поведение чемпиона мира не встретило одобрения FIA. По данным источника, федерация завела дело на Хэмилтона. Если его высказывание будет признано политическим, то Льюису грозит штраф.

Бриона Тейлор была застрелена полицейскими в марте этого года во время перестрелки. В ходе наркотического рейда полицейские вторглись в дом Тейлор, где перестрелку с ними начал бойфренд погибшей девушки. Она скончалась от восьми пулевых ранений, полицейским не были предъявлены обвинения.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

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