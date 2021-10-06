На карту Сочи в Google добавили место краха надежд Норриса

На Гран При России Ландо Норрис был как никогда в своей карьере близок к победе на этапе Формулы 1. Он выиграл поул и лидировал в гонке до последних кругов, но когда перед самым финалом начался дождь, пилот McLaren принял неверное решение и не свернул вовремя в боксы за промежуточной резиной.

В итоге дождь резко усилился и Норрис потерял очень много времени, добираясь по мокрому асфальту на сликах до пит-лейна. На финише он был только седьмым, хотя мог рассчитывать на победу или как минимум на место на подиуме.

На месте въезда в боксы на трассе в сочинском Олимпийском парке на картах Google в шутку появилась пользовательская отметка с названием «Место крушения надежд Ландо Норриса». У этой метки также был оставлен отзыв от другого пользователя.

«Не советую посещать это место. Вы покинете его с болью в памяти о разбитых мечтах английского парня. Покойся с миром, шанс на победу Ландо в Сочи», – говорится в отзыве.