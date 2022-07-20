На «Игоре Драйв» представили обновленную версию трассы

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«Игору» закрыли в конце прошлого лета, чтобы подготовить к дебютному визиту Формулы 1 в 2024 году. Работы заняли 11 месяцев – увы, за это время боссы чемпионата мира разорвали контракт с российской стороной, потому обновленная конфигурацию в ближайшее время смогут использовать только гонщики национальных серий.

Новый участок на третьем секторе (в левой части схемы) включает в себя сразу восемь поворотов – от 13-го до 20-го. Он значительно отличается от предварительной версии, которую показали еще в прошлом декабре.

На плане закрученная связка не выглядит особенно захватывающей, но ее изюминка – в невероятном рельефе. От 13-го до 15-го поворота трасса уходит резко вверх (крутизна достигает 12%), после чего прямо в быстрой дуге резко изламывается и падает к 16-му повороту – машины буквально ныряют вниз. Крутизна на спуске достигает 12,5%, а всего на этом коротком участке перепад высот составляет 20 метров.

Переделанный участок «Игоры Драйв» – задняя прямая, 13-й, 14-й и 15-й повороты, где трасса идет на подъем. На заднем плане – участок с 17-го по 20-й повороты

Директор гоночных трасс «Игоры Драйв» Андреа Беноцци рассказал : «Очень непросто было модернизировать то, что и так совершенно. Мы стремились улучшить зрелищность для зрителей, безопасность для гонщиков, но прежде всего – расширить возможности для обгона».

Активное участие в работе принимал известный архитектор Герман Тильке, а также представители FIA, FIM и Техническая группа Ф1. В итоге обновленная «Игора» получила лицензии высшей категории от обеих федераций, что в теории позволяет принимать любые существующие авто- и мотогонки.

Отвечая на вопрос Motorsport.com Россия, Беноцци отметил: «По нашим расчетам, машины Ф1 нынешнего поколения смогут разогнаться тут до 325 км/ч, а время круга составит 1 минуту и 22 секунды».

Он добавил: «Мы планировали сделать новый участок более длинным, но после всех обсуждений, перепробовав множество вариантов и учтя все требования, остановились на этом. Наши расчеты показывают, что на на отрезке от 16-го до 20-го поворотов можно по-разному выстраивать траектории, что дает хорошие возможности для обгона».

После открытия нового участка протяженность стартовой прямой увеличилась до 1100 метров, а той, что ведет к заключительной связке – до 600. Общая длина выросла с 4086 до 5183 м.

Глава промоутерской компании «Росгонки» Алексей Титов рассказал: «Еще по ходу строительства мы вели открытый диалог с самыми разными чемпионатами: MotoGP и Супербайком, WEC, даже мировым ралли: гонщики проезжали бы зрительский спецучасток по трассе, а дальше боролись бы на дорожках Ленинградской области.

Было проделано много работы, но сейчас этот диалог поставлен на паузу. Мы готовы возобновить его сразу, как появится такая возможность».

Отдельно при реконструкции авторы проекта подумали о зрителях. В районе новой связки достраивается амфитеатр, с которого можно будет видеть сразу восемь поворотов, а в непосредственной близости готовят площадки для кемперов.

По словам представителей «Игоры Драйв», все уик-энды этого года до конца сентября уже заняты соревнованиями. В ближайший уик-энд обновленную трассу откроют участники российского чемпионата по мотогонкам, в начале августа автодром в Приозерском районе примет большой фестиваль Garage Fest с 4-часовым автомарафоном.