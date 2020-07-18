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Формула 1 / Новость

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест

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На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест
Автор:
, редактор
18 июл. 2020 г., 10:43

Ожидается, что команда Renault повторно опротестует легальность болидов RP20 на «Хунгароринге»

После Гран При Штирии Renault подала протест на Racing Point. Команду Лоуренса Стролла обвинили в том, что она якобы использовала точную копию прошлогодних тормозных воздухозаборников Mercedes, что запрещено правилами. В Венгрию Racing Point приехала с теми же деталями, так как FIA еще не вынесла вердикта.

Глава федерации по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис ожидает, что после Гран При Венгрии Renault подаст аналогичный протест, а затем будет повторять его до окончательного решения вопроса.

«Пока они опротестовали Гран При Штирии. Они могут опротестовывать и другие этапы, пока по вопросу не будет вынесено решение. А Racing Point пока может использовать эти компоненты или другие, в зависимости от того, верят ли они, что выиграют дело. Renault имеет право подать протест на каждую гонку, а Racing Point надо решить, будут ли они рисковать.

Я думаю, что по формальным причинам мы увидим новый протест. Это решение Renault, но я верю, что они будут протестовать до вынесения решения».

Если Renault откажется от протеста по итогам Венгрии, а FIA вынесет решение в пользу французского коллектива по итогам Гран При Штирии, то результаты Racing Point из Шпильберга аннулируют, а результаты Будапешта останутся в силе. Таким образом, правила вынуждают команду из Энстоуна подавать протесты до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение.

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Исполнительный директор Renault Марцин Будковски заметил, что протест вызван не желанием отменить результаты конкурентов, а попыткой сформировать более честную модель взаимодействия команд Ф1 в будущем.

«Нам важно прояснить, что позволительно, а что нет, – сказал Будковски. – И касательно конкретного этапа и конкретного сезона, и касательно будущего Ф1 в целом. Хотим ли мы, чтобы 10 команд независимо сражались друг с другом? Мы думаем, что с новым регламентом у нас есть шанс добиться сражения 10 команд на равных. И нам важно понять, можно ли приобретать детали или наработки у других команд. Мы не считаем это правильной моделью работы для будущего, и потому подали протест».

Марцин Будковски, Renault Sport F1 Team

Марцин Будковски, Renault Sport F1 Team

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

Первое решение будет вынесено к четвертому этапу сезона в Великобритании, предсказал Томбасис. Если же одной из сторон будет подана апелляция, то окончательный вердикт вынесут лишь к шестому-седьмому Гран При сезона.

«Стюарды дали Racing Point три недели на подготовку документов, но я полагаю, что они справятся быстрее, – сказал Томбасис. – Решать им, но я думаю, что мы получим документы уже на следующей неделе. Тогда, полагаю, стюарды смогут разобраться с этим на неделе перед Сильверстоуном.

Это зависит от того, когда свои позиции представят Racing Point и технический департамент FIA. Велика вероятность, что все будет сделано до первой гонки в Британии.

В обычной ситуации стюарды выносят решение в течение дня после заседания. Но, теоретически, недовольная команда может подать апелляцию. Тогда придется проводить новую подготовку и все продлится примерно до Гран При Испании. Решение апелляционного суда должно быть финальным. Тогда вопрос будет закрыт к концу августа».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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