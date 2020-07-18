После Гран При Штирии Renault подала протест на Racing Point. Команду Лоуренса Стролла обвинили в том, что она якобы использовала точную копию прошлогодних тормозных воздухозаборников Mercedes, что запрещено правилами. В Венгрию Racing Point приехала с теми же деталями, так как FIA еще не вынесла вердикта.

Глава федерации по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис ожидает, что после Гран При Венгрии Renault подаст аналогичный протест, а затем будет повторять его до окончательного решения вопроса.

«Пока они опротестовали Гран При Штирии. Они могут опротестовывать и другие этапы, пока по вопросу не будет вынесено решение. А Racing Point пока может использовать эти компоненты или другие, в зависимости от того, верят ли они, что выиграют дело. Renault имеет право подать протест на каждую гонку, а Racing Point надо решить, будут ли они рисковать.

Я думаю, что по формальным причинам мы увидим новый протест. Это решение Renault, но я верю, что они будут протестовать до вынесения решения».

Если Renault откажется от протеста по итогам Венгрии, а FIA вынесет решение в пользу французского коллектива по итогам Гран При Штирии, то результаты Racing Point из Шпильберга аннулируют, а результаты Будапешта останутся в силе. Таким образом, правила вынуждают команду из Энстоуна подавать протесты до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение.

Исполнительный директор Renault Марцин Будковски заметил, что протест вызван не желанием отменить результаты конкурентов, а попыткой сформировать более честную модель взаимодействия команд Ф1 в будущем.

«Нам важно прояснить, что позволительно, а что нет, – сказал Будковски. – И касательно конкретного этапа и конкретного сезона, и касательно будущего Ф1 в целом. Хотим ли мы, чтобы 10 команд независимо сражались друг с другом? Мы думаем, что с новым регламентом у нас есть шанс добиться сражения 10 команд на равных. И нам важно понять, можно ли приобретать детали или наработки у других команд. Мы не считаем это правильной моделью работы для будущего, и потому подали протест».

Марцин Будковски, Renault Sport F1 Team Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Лэнс Стролл, Racing Point RP20 Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

Первое решение будет вынесено к четвертому этапу сезона в Великобритании, предсказал Томбасис. Если же одной из сторон будет подана апелляция, то окончательный вердикт вынесут лишь к шестому-седьмому Гран При сезона.

«Стюарды дали Racing Point три недели на подготовку документов, но я полагаю, что они справятся быстрее, – сказал Томбасис. – Решать им, но я думаю, что мы получим документы уже на следующей неделе. Тогда, полагаю, стюарды смогут разобраться с этим на неделе перед Сильверстоуном.

Это зависит от того, когда свои позиции представят Racing Point и технический департамент FIA. Велика вероятность, что все будет сделано до первой гонки в Британии.

В обычной ситуации стюарды выносят решение в течение дня после заседания. Но, теоретически, недовольная команда может подать апелляцию. Тогда придется проводить новую подготовку и все продлится примерно до Гран При Испании. Решение апелляционного суда должно быть финальным. Тогда вопрос будет закрыт к концу августа».

Дополнительная информация: Адам Купер