Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
23 Часов
:
48 Минут
:
10 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
140 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор

Поделились
Комментарии
На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор
Автор:
9 июл. 2020 г., 08:07

Ко второй гонке сезона пилоту Williams заменят силовую установку. Первый двигатель вышел из строя

На Гран При Австрии Джордж Расселл стал одним из девяти пилотов, кто не добрался до финиша. Изначально причиной его схода на 49-м круге назвали падение давления топлива, но анализ на базе Mercedes в Бриксуорте показал: двигатель получил неустранимые повреждения и требует замены.

На FW43 британца поставят новые блок внутреннего сгорания, турбину и мотор-генератор MGU-H.

Это не приведет к потере Расселлом стартовых позиций в предстоящий уик-энд, но осложнит для него продолжение сезона. По регламенту Формулы 1 каждый пилот может без штрафа использовать три комплекта тех компонентов, что поменяли Джорджу.

По информации Motorsport.com, проблемы относятся только к конкретному мотору и не имеют отношения к другим силовым агрегатам Mercedes.

По ходу гонки в Австрии мощность также стал терять мотор у Лэнса Стролла из Racing Point. После анализа этого агрегата инженеры Mercedes установили, что проблема не имела отношения к собственно двигателю, и его можно использовать дальше.

Ранее стало известно, что в первой пятничной тренировке Гран При Штирии Williams Расселла будет пилотировать резервист британской команды Джек Эйткен.

Читайте также:

 

Следующая новость
Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

Предыдущая новость

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

Следующая новость

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Самое читаемое Сегодня

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Формула 1 / Формула 1
24мин

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Формула 1 / Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR
NASCAR Cup / NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило
Формула 1 / Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено
Формула 1 / Формула 1

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

Renault упрекнули в притеснении молодых пилотов ради Алонсо. Босс команды ответил
Формула 1 / Формула 1

Renault упрекнули в притеснении молодых пилотов ради Алонсо. Босс команды ответил

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор
Формула 1 / Формула 1

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор

Самое важное:

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Формула 1 / Формула 1
24мин

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор
Формула 1 / Формула 1

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Формула 1 / Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило
Формула 1 / Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Адам Купер

Самое читаемое

1
Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

24мин
2
Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

3
NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

4
Формула 1

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии

5
Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

Последние видео

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Самое важное:

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор
Формула 1

На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило
Формула 1

«Пусть поменяются очками». В Формуле 1 предложили радикальное правило

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии
Формула 1

Команда Квята не возьмет очков, Боттас – без подиума. Пять смелых прогнозов на Гран При Штирии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.