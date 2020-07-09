На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор

На Гран При Австрии Джордж Расселл стал одним из девяти пилотов, кто не добрался до финиша. Изначально причиной его схода на 49-м круге назвали падение давления топлива, но анализ на базе Mercedes в Бриксуорте показал: двигатель получил неустранимые повреждения и требует замены.

На FW43 британца поставят новые блок внутреннего сгорания, турбину и мотор-генератор MGU-H.

Это не приведет к потере Расселлом стартовых позиций в предстоящий уик-энд, но осложнит для него продолжение сезона. По регламенту Формулы 1 каждый пилот может без штрафа использовать три комплекта тех компонентов, что поменяли Джорджу.

По информации Motorsport.com, проблемы относятся только к конкретному мотору и не имеют отношения к другим силовым агрегатам Mercedes.

По ходу гонки в Австрии мощность также стал терять мотор у Лэнса Стролла из Racing Point. После анализа этого агрегата инженеры Mercedes установили, что проблема не имела отношения к собственно двигателю, и его можно использовать дальше.

Ранее стало известно, что в первой пятничной тренировке Гран При Штирии Williams Расселла будет пилотировать резервист британской команды Джек Эйткен.