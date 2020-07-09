На Гран При Штирии Расселлу установят новый мотор
Ко второй гонке сезона пилоту Williams заменят силовую установку. Первый двигатель вышел из строя
На Гран При Австрии Джордж Расселл стал одним из девяти пилотов, кто не добрался до финиша. Изначально причиной его схода на 49-м круге назвали падение давления топлива, но анализ на базе Mercedes в Бриксуорте показал: двигатель получил неустранимые повреждения и требует замены.
На FW43 британца поставят новые блок внутреннего сгорания, турбину и мотор-генератор MGU-H.
Это не приведет к потере Расселлом стартовых позиций в предстоящий уик-энд, но осложнит для него продолжение сезона. По регламенту Формулы 1 каждый пилот может без штрафа использовать три комплекта тех компонентов, что поменяли Джорджу.
По информации Motorsport.com, проблемы относятся только к конкретному мотору и не имеют отношения к другим силовым агрегатам Mercedes.
По ходу гонки в Австрии мощность также стал терять мотор у Лэнса Стролла из Racing Point. После анализа этого агрегата инженеры Mercedes установили, что проблема не имела отношения к собственно двигателю, и его можно использовать дальше.
Ранее стало известно, что в первой пятничной тренировке Гран При Штирии Williams Расселла будет пилотировать резервист британской команды Джек Эйткен.
Читайте также:
Предыдущая новость
Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Следующая новость
Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Адам Купер