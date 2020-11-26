На Гран При Бахрейна на трассу вернется Формула 2. Вот полное расписание трансляций
Самыми успешными участниками ближневосточной гонки пока являются Себастьян Феттель и Ferrari
Сезон Формулы 1 завершается серией из трех гонок, которые пройдут в течение трех (даже двух с половиной) недель. Все эти этапы пройдут на Ближнем Востоке
|15-й этап чемпионата мира
|Гран При Бахрейна
|27-29 ноября
|Трасса «Международный автодром Бахрейна»
Обычно бахрейнский этап Формулы 1 проводится весной. Из-за пандемии коронавируса он переехал на осень впервые за все время проведения.
|16-й Гран При Бахрейна в статусе этапа чемпионата мира на «Международном автодроме Бахрейна»
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Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|
27 ноября,
пятница
|14:00-15:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 13:55
Запись:
Матч! Арена, 23:30 и 06:00 (28 ноября)
|
Вторая
тренировка
|
27 ноября,
пятница
|18:00-19:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 17:55
Запись:
Матч! Арена, 01:05 и 07:40 (14 ноября)
|
Третья
тренировка
|
28 ноября
суббота
|14:00-15:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 13:55
|Квалификация
|
28 ноября
суббота
|17:00-18:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 16:55
Запись:
Матч ТВ, 04:00 (29 ноября)
Матч! Арена, 02:20 и 07:10 (29 ноября)
|Гонка
|
29 ноября
воскресенье
|17:10
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 17:00
Запись:
Матч! Арена, 00:30 (30 ноября)
Матч ТВ, 03:00 (30 ноября)
Также в Бахрейне пройдет предпоследний этап Формулы 2:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая гонка
|
28 ноября
суббота
|12:10
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:05
Запись
Матч! Арена, 01:10 и 06:00 (29 ноября)
|
Вторая гонка
|
29 ноября
воскресенье
|13:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:55
Запись
Матч! Арена, 02:45 (30 ноября)
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (мин/ макс)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
27 ноября,
пятница
|23 / 28 °C
|
Пасмурно, временами грозы
|до 40 %
|
Северо-восточный,
4 м/с
|
до
71 %
|
28 ноября,
суббота
|22 / 28 °C
|
Переменная облачность
|
до 20 %
|
Северо-восточный,
5 м/с
|
до
75 %
|29 ноября, воскресенье
|22 / 28 °C
|
Переменная облачность
|до 20 %
|
Северо-восточный,
6 м/с
|
до
70 %
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Результаты Гран При Бахрейна:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Шарль Леклер
|Шарль Леклер
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2018
|Себастьян Феттель
|Валттери Боттас
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2017
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Нико Росберг
|Mercedes
|2015
|Льюис Хэмилтон
|Кими Райкконен
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
Рекордсмены Гран При Турции:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Себастьян Феттель (4)
|Ferrari (6)
|Поулы
|
Себастьян Феттель (3)
|Ferrari (5)
|Лучшие круги
|
Нико Росберг (3)
|
Ferrari (5)
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