Сезон Формулы 1 завершается серией из трех гонок, которые пройдут в течение трех (даже двух с половиной) недель. Все эти этапы пройдут на Ближнем Востоке

15-й этап чемпионата мира Гран При Бахрейна 27-29 ноября Трасса «Международный автодром Бахрейна»

Обычно бахрейнский этап Формулы 1 проводится весной. Из-за пандемии коронавируса он переехал на осень впервые за все время проведения.