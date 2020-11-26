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Гран При Японии
11 окт.
Отменен
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Мероприятие окончено
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Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
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Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
29 нояб.
Первая тренировка через
21 Часов
:
15 Минут
:
52 Секунд
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R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
7 дней
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R
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Гран При Абу-Даби
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13 дек.
Первая тренировка через
14 дней
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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Анонс

На Гран При Бахрейна на трассу вернется Формула 2. Вот полное расписание трансляций

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На Гран При Бахрейна на трассу вернется Формула 2. Вот полное расписание трансляций

Самыми успешными участниками ближневосточной гонки пока являются Себастьян Феттель и Ferrari

Сезон Формулы 1 завершается серией из трех гонок, которые пройдут в течение трех (даже двух с половиной) недель. Все эти этапы пройдут на Ближнем Востоке

15-й этап чемпионата мира
Bahrain Гран При Бахрейна
27-29 ноября
Трасса «Международный автодром Бахрейна»

Обычно бахрейнский этап Формулы 1 проводится весной. Из-за пандемии коронавируса он переехал на осень впервые за все время проведения.

16-й Гран При Бахрейна в статусе этапа чемпионата мира на «Международном автодроме Бахрейна»

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Расписание уик-энда и трансляций: 

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

27 ноября,

пятница

  14:00-15:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 13:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 23:30 и 06:00 (28 ноября)

Вторая

тренировка

27 ноября,

пятница

  18:00-19:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 17:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 01:05 и 07:40 (14 ноября)

Третья

тренировка

28 ноября

суббота

  14:00-15:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 13:55 
Квалификация

28 ноября

суббота

  17:00-18:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 16:55 

 

Запись: 

Матч ТВ, 04:00 (29 ноября)

Матч! Арена, 02:20 и 07:10 (29 ноября)
Гонка

29 ноября

воскресенье

  17:10

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 17:00

 

Запись:

Матч! Арена, 00:30 (30 ноября)

Матч ТВ, 03:00 (30 ноября)

 Также в Бахрейне пройдет предпоследний этап Формулы 2:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

Первая гонка

28 ноября

суббота

  12:10

Прямой эфир:

Матч! Арена, 12:05

 

Запись

Матч! Арена, 01:10 и 06:00 (29 ноября)

Вторая гонка

29 ноября

воскресенье

  13:00

Прямой эфир:

Матч! Арена, 12:55

 

Запись

Матч! Арена, 02:45 (30 ноября)

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (мин/ макс) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

27 ноября,

пятница

 23 / 28 °C

Пасмурно, временами грозы

 до 40 %

Северо-восточный,

4 м/с

до

71 %

28 ноября,

суббота

 22 / 28 °C

Переменная облачность

до 20 %

Северо-восточный,

5 м/с

до

75 %
29 ноября, воскресенье 22 / 28 °C

Переменная облачность

 до 20 %

Северо-восточный,

6 м/с

до

70 %

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Результаты Гран При Бахрейна:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019 Monaco Шарль Леклер Monaco Шарль Леклер  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2018  Себастьян Феттель Finland Валттери Боттас  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2017 Finland Валттери Боттас  Льюис Хэмилтон  Себастьян Феттель Italy Ferrari
2016  Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Нико Росберг  Mercedes
2015  Льюис Хэмилтон Кими Райкконен  Льюис Хэмилтон  Mercedes

Рекордсмены Гран При Турции:

  Пилоты Команды
Победы

 Себастьян Феттель (4)

 Italy Ferrari (6)
Поулы

 Себастьян Феттель (3)

 Italy Ferrari (5)
Лучшие круги

 Нико Росберг (3)

Italy Ferrari (5)

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Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна Билеты

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