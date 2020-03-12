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На Гран При Австралии тесты на коронавирус прошли 9 человек

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На Гран При Австралии тесты на коронавирус прошли 9 человек
Автор:
, редактор
12 мар. 2020 г., 12:37

Пока известен лишь один случай заражения, его последствия еще обсуждаются

Организаторы Гран При Австралии выпустили заявление касательно заражения коронавирусом во время этапа. Согласно их заявлению, на Гран При уже было протестировано на коронавирус восемь человек. Семеро из них оказались здоровы, а восьмым был заболевший член McLaren, из-за которого команда уже снялась с этапа

Сейчас организаторы Гран При обсуждают с FIA, Формулой 1 и Министерством здравоохранения Австралии, какие еще последствия может вызвать один случай заражения. 

Также организаторы проинформировали, что на этапе был протестирован девятый человек, не связанный с командами Ф1 или FIA. Результаты его анализа еще не получены.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Автор Иван Матушкин

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