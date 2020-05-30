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На гонку Формулы 1 в Австрии пустят зрителей

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На гонку Формулы 1 в Австрии пустят зрителей
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
30 мая 2020 г., 11:46

Местные власти официально разрешили провести Гран При и даже санкционировали присутствие 500 болельщиков на трибунах

Чемпионат Формулы 1 2020 года сможет начаться со зрителями. Власти Австрии, в которой пройдет первая гонка нового сезона, смягчили правила Гран При. Если прежде здесь настаивали на проведении этапа с пустыми трибунами, то теперь местные власти увеличили квоту, по которой будут пускать людей на автодром.

Максимально возможное количество людей выросло на 500 человек. Поскольку всем командам хватало изначальной квоты, дополнительные люди не понадобятся участникам чемпионата. Это значит, что организаторы Гран При смогут использовать послабление для приглашения зрителей на трибуны.

При этом речь не идет об автограф-сессиях или каком-то ином взаимодействии зрителей с гонщиками. По плану Формулы 1, ни один работник не должен контактировать с внешним миром во время этапов чемпионата.

Специально для сотрудников команд выделят отдельные отели, в которых будут жить только механики, инженеры, гонщики и другие представители команд. Прилетать они будут не в обычный аэропорт, а на военный аэродром, расположенный неподалеку. С помощью этих мер в Ф1 надеются не допустить развития пандемии и минимизировать риски заражения коронавирусом кого бы то ни было.

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Первый Гран При Австрии Формулы 1 в 2020 году намечен на 5 июля. Ожидается, что неделю спустя на той же трассе пройдет вторая гонка, и только затем участники направятся на следующий этап в Венгрию.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Кристиан Ниммерфолль

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