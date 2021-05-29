На гонках Формулы 1 в Австрии хитро обошли лимиты на зрителей

Второй год подряд на трассе в австрийском Шпильберге должны пройти сразу две гонки Ф1 с интервалом в неделю: 27 июня состоится Гран При Австрии, 4 июля – Гран При Штирии (если в календарь не будут вновь внесены изменения).

Организаторы рассчитывают, что каждую из гонок смогут посетить почти 40 тысяч человек. При том что действующие в Австрии ограничения не позволяют проводить мероприятия с участием более чем 3 тысяч человек. На что же в такой ситуации рассчитывают владельцы трассы?

О решении, с помощью которого удалось обойти озвученный лимит, журналистам на днях рассказал Хельмут Марко, спортивный советник концерна Red Bull (напомним, производитель безалкогольных напитков является владельцем автодрома, который официально носит имя «Ред Булл Ринг»).

По словам Марко, каждая из трибун трассы будет представлять собой изолированную от других зону с отдельным входом и выходом. Зрители с разных трибун не смогут пересечься – и благодаря этому по 3 тысячи зрителей можно будет разместить на каждой.

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