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По многолетней традиции старт нового сезона Формулы 1 состоит из нескольких этапов. Все начинается с объявления дат презентаций, потом приходит время самих церемоний с показом машин или хотя бы их раскраски, за этим следуют тесты – и только потом участники собираются на первом Гран При.

В этот раз под тесты отданы всего три дня, причем пройдут они на той же трассе в Бахрейне, где и дебютная гонка чемпионата-2023. Но это будет позже, а пока поклонников Ф1 можно поздравить с тем, что казавшееся нескончаемым ожидание подошло к концу.

Уже на этой неделе стартуют презентации. Давненько не было такого, чтобы это происходило уже в январе, но команда Haas нашла изящный выход – она раскроет лишь ливрею, зато сделает это раньше всех. Машину в цветах нового титульного спонсора MoneyGram можно будет увидеть уже во вторник 31 января.

Куда больший интерес, нет сомнений, вызовет следующая церемония – в пятницу Red Bull покажет свою новинку RB19. Это будет реальная машина, а местом для церемонии чемпионы мира выбрали Нью-Йорк.

Мы свели в таблицу всю информацию о том, где и когда состоятся эти и остальные презентации. Данные будут дополняться.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда Место Время (Мск) 31 января Haas (только ливрея) онлайн 17:00 3 февраля Red Bull Нью-Йорк 19:00 6 февраля Williams (только ливрея) 17:00 7 февраля Alfa Romeo 12:00 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) Нью-Йорк 13 февраля Aston Martin Сильверстоун 20:00 13 февраля McLaren Уокинг 22:00 14 февраля Ferrari Маранелло 15 февраля Mercedes 16 февраля Alpine