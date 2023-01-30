На этой неделе стартуют презентации команд Ф1. Вот их расписание
Большие Призы выходят из зимней спячки и начинают новый сезон. Мы собрали всю информацию о презентациях, которые стартуют уже в январе
По многолетней традиции старт нового сезона Формулы 1 состоит из нескольких этапов. Все начинается с объявления дат презентаций, потом приходит время самих церемоний с показом машин или хотя бы их раскраски, за этим следуют тесты – и только потом участники собираются на первом Гран При.
В этот раз под тесты отданы всего три дня, причем пройдут они на той же трассе в Бахрейне, где и дебютная гонка чемпионата-2023. Но это будет позже, а пока поклонников Ф1 можно поздравить с тем, что казавшееся нескончаемым ожидание подошло к концу.
Уже на этой неделе стартуют презентации. Давненько не было такого, чтобы это происходило уже в январе, но команда Haas нашла изящный выход – она раскроет лишь ливрею, зато сделает это раньше всех. Машину в цветах нового титульного спонсора MoneyGram можно будет увидеть уже во вторник 31 января.
Куда больший интерес, нет сомнений, вызовет следующая церемония – в пятницу Red Bull покажет свою новинку RB19. Это будет реальная машина, а местом для церемонии чемпионы мира выбрали Нью-Йорк.
Мы свели в таблицу всю информацию о том, где и когда состоятся эти и остальные презентации. Данные будут дополняться.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|Место
|Время (Мск)
|31 января
|Haas (только ливрея)
|онлайн
|17:00
|3 февраля
|Red Bull
|Нью-Йорк
|19:00
|6 февраля
|Williams (только ливрея)
|17:00
|7 февраля
|
Alfa Romeo
|
|
12:00
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|Нью-Йорк
|13 февраля
|Aston Martin
|Сильверстоун
|20:00
|13 февраля
|
McLaren
|
Уокинг
|
22:00
|14 февраля
|Ferrari
|Маранелло
|15 февраля
|Mercedes
|16 февраля
|Alpine
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