На этой неделе Гран При пройдет по новой схеме. Вот детали

В эти выходные Гран При Великобритании пройдет в необычном формате. И это – если не сенсация, то нечто, явно выходящее из ряда вон.

Что же во всем этом такого необычного?

Во-первых, нынешний формат определения мест на старте гонки существует уже 15 лет без серьезных изменений (и даже последние, небольшие и не оправдавшие себя эксперименты имели место целых 5 лет назад, на первых этапах 2016 года).

Во-вторых, впервые в рамках одного Гран При пройдут сразу два независимых друг от друга заезда с общим стартом. Такого в более чем 70-летней истории чемпионата мира не случалось ни разу.

Но еще сильнее удивляет то, что Формула 1 решилась (а для соответствующих действий необходима единогласная поддержка команд) провести разовые эксперименты по ходу сезона. Традиционно в чемпионате, где на кону стоят десятки миллионов долларов, а также интересы чрезвычайно важных людей и весьма крупных компаний, внезапных изменений не любят – и бывает, даже в случае внедрения в целом логичных мер просят лет пять на подготовку. История со спринтерскими гонками лишний раз подчеркивает, насколько гибкой и динамичной становится Ф1 под управлением Liberty Media.

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

А о формате можно поподробнее?

Главное изменение – в том, что места на старте Гран При Великобритании будут определяться не по результатам квалификации, а по результатам короткой гонки. Для которой организаторы чемпионата придумали специальный термин «спринтерская квалификация».

Эта гонка пройдет вечером в субботу. Ее дистанция составит чуть больше 100 км (т.е. втрое меньше, чем у основной гонки) – таким образом, заезд продлится около получаса. Обладатели первых трех мест на финише получат бонусные очки в общий зачет: победителю достанется 3 балла, призерам – 2 и 1 очко.

А вот места на старте этой субботней гонки будут распределены по итогам привычной квалификации, которая пройдет вечером в пятницу.

А как же быть с тренировками? А с шинами? И с закрытым парком?

Обо всем по порядку. Пятница начнется с привычной часовой тренировки, но пройдет эта сессия позже обычного – с 16:30 до 17:30 по московскому времени. Квалификация же стартует и вовсе в 20:00 по Москве. Важное отличие пятничной квалификациии от привычной нам – в ней можно использовать только самые мягкие шины.

Суббота начнется с еще одной часовой тренировки, которая начнется в 14:00. После этого в 18:30 будет дан старт той самой «спринтерской квалификации». Провести ее можно будет на шинах любого типа, при желании поменяв покрышки по ходу дистанции на любые другие – но по умолчанию пит-стопов в субботней гонке не ожидается.

Подиума и шампанского после спринта не будет, но победителю выдадут специальный трофей в закрытом парке – как это происходит сейчас после квалификации с победной мини-покрышкой Pirelli.

Фото: FIA Pool

Отдельно стоит отметить, что победа в субботней гонки обеспечит пилоту поул в воскресной гонке – но с точки зрения статистики обладетелем поула такой спортсмен считаться не будет! В столбце «поулы» единичка будет прибавлена к результату пилота, который выиграет квалификацию.

В воскресенье изменений меньше всего. Основная гонка пройдет в привычное время (старт в 17:00 по Москве) и привычном формате. Правило использовать в ней минимум два разных типа шин сохраняется. Пожалуй, единственное заметное изменение – стартовать можно на любой резине.

На количестве комплектов шин и пропорции разных типов изменения формата не сказались: в распоряжении каждого пилота по-прежнему будет 8 комплектов шин Soft, 3 комплекта покрышек Medium и 2 комплекта состава Hard.

Режим закрытого парка начнет действовать на сутки раньше обычного – в момент начала квалификации. Таким образом, все три ключевых заезда уик-энда машины должны будут проехать с одними и теми же настройками.

При этом перед субботней практикой этот режим частично отменят. Команды получат возможность менять детали системы охлаждения силовых установок, коробки передач, тормоза и некоторое количество расходников (к примеру, свечи зажигания).

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Однако в список разрешенных к замене деталей не попало сцепление – и это уже вызвало небольшой скандал. Aston Martin, McLaren и Alpine заявили, что из-за этого могут пропустить субботнюю тренировку. Мол, конструкция их сцеплений рассчитана на обслуживание через каждые 300 с небольшим километров. Теперь же узлу придется отработать квалификацию, вторую тренировку, спринт и основную гонку. В сумме это увеличит пробег сцепления без обслуживания минимум в полтора раза. Пока этот шантаж не сработал: FIA на уступки командам не пошла.

Спринт будет разовым экспериментом?

Нет, в планах Формулы 1– провести в этом сезоне еще два таких этапа. Ожидается, что второй раз это произойдет на одной из европейских гонок, а третий – где-то за океаном. Наиболее вероятными вариантами считаются Гран При Италии и Бразилии, но официальных подтверждений пока нет.