На этапе в Остине пелотон Ф1 изменится на четверть. Это рекорд

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Под конец чемпионата в командах «внезапно вспомнили», что правила требуют дважды по ходу сезона сажать за руль новичка. Пока это требование – да и то лишь наполовину – выполнили лишь Williams, Red Bull, Mercedes, AlphaTauri и Aston Martin.

Всем остальным необходимо произвести замены в Остине, Мехико или Абу-Даби. Так как этап в Бразилии пройдет в спринтерском формате, лишать основных гонщиков единственной тренировки там, разумеется, никто не станет.

Именно поэтому в предстоящий уик-энд на Гран При США пелотон разом изменится на четверть: пять гонщиков из 20 будут новыми. Сразу в нескольких командах произойдут замены, и только в случае с Haas это никак не связано с требованиями правил.

Роберт Шварцман, Ferrari Фото: Ferrari

Самым приятный известием для российских болельщиков станет дебют в Гран При Роберта Шварцмана. Ferrari уже давно объявила, что именно ему доверит свои машины в Остине, а потом в Абу-Даби. Это значит, что продолжится серия, которую еще в 2010 году начал Виталий Петров – с тех пор в каждом сезоне кто-то из отечественных спортсменов обязательно появляется на трассе в официальных этапах Ф1.

Для лучшей подготовки Скудерия летом организовала своему пилоту тесты в Муджелло.

Тео Пуршер, Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo находится в привилегированном положении – так как в ее составе выступает дебютант сезона Гуаньюй Чжоу, менять нужно только Валттери Боттаса. Это произойдет в Остине, где машину доверят победителю гонок Ф2 Тео Пуршеру.

Алекс Палоу, тесты McLaren в Барселоне Фото: Monaco Increase Management

McLaren, не имея возможности начать работу со своим будущим гонщиком Оскаром Пиастри, выбрала на замену участника IndyCar Алекса Палоу. Чемпион 2021 года никогда не скрывал своего интереса к Ф1, потому предстоящая проба сил будет для него весьма полезной.

Антонио Джовинацциi, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Антонио Джовинацци не отвечает критериям FIA для новичков, работа итальянца с Haas преследует иные цели. Так как именно он официально является запасным пилотом Ferrari, команде важно поддерживать его форму. Итальянец уже провел тренировку в Монце, а теперь отработает еще час.

Haas тоже будет полезно получше узнать Джови, который остается претендентом на место в ее составе на 2023 год.

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Логан Сарджент, Академия Williams Фото: Williams

Наконец, Williams порадует американскую публику появлением за рулем местного спортсмена. Логан Сарджент в этом году весьма неплохо смотрится в Формуле 2, где на финальном этапе в Абу-Даби будет бороться за баллы Суперлицензии. Говорят, сейчас это единственное, что мешает его контракту с командой на будущий сезон.

Таким образом, после Гран При США Williams и Alfa Romeo станут первыми командами, которые полностью выполнят требования по новичкам. А вот Haas и Alpine отложили необходимую процедуру до самой последней возможности – Мехико и «Яс-Марины».