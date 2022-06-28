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Формула 1 Новости

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело

Жерара Лопеса и Эрика Люкса подозревают в подделке документов

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На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело
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Правоохранительные органы Люксембурга начали расследование в отношении совладельцев фонда Genii Capital, который с 2010 по 2015 год управлял командой Формулы 1, известной как Renault и Lotus Renault. В 2010 и 2011 годах за эту команду выступал первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров.

Жерар Лопес и Эрик Люкс купили большую часть акций команды у Renault в 2009 году после скандала на Гран При Сингапура. Их фонд также владел люксембургским футбольным клубом CS Fola Esch. В 2015 году Renault выкупила большую часть акций команды обратно: сейчас она известна как Alpine. При этом до февраля 2022 года Genii Capital оставался миноритарным акционером Alpine.

По версии следствия, партнеры переводили деньги со счетов команды, футбольного клуба и своего финансового бизнеса в Гонконге, пишет местная газета D'Lëtzebuerger Land. При этом финансовые документы подделывались, что и является уголовным правонарушением.

Представитель Жерара Лопеса отверг все обвинения, заявив, что его клиент полностью невиновен.

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