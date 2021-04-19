На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи

Чего ждали: работы над ошибками

Учитывая минимальные возможности машины, ждать от Никиты каких-то результатов пока не приходится. Лучшее, что он может сделать, это допускать поменьше ошибок и попытаться навязать борьбу Мику Шумахеру. Если в какой-то момент это приведет к тому, что россиянин перестанет быть самым медленным на трассе – будет выполнена программа максимум.

А программа минимум – просто доезжать до конца всех сессий, не разбивая болид.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Как все начиналось: вот, новый разворот

Первую тренировку Никита проводил так, будто Гран При Бахрейна не заканчивался: за час россиянин совершил сразу два разворота! При этом, по результату Мазепин провел лучшую сессию в году, став 18-м. И если Юки Цунода оказался позади из-за собственных проблем, то редкое преимущество россиянина над Миком Шумахером нужно ценить.

Тем более, что уже после обеда в пятницу от него и следа не осталось: Мазепин вновь стал последним, уступив напарнику полсекунды. При этом сам Никита позитива не терял.

«Думаю, сегодняшний день можно назвать позитивным – в силу того, что я многое узнал о машине. Думаю, я сделал еще один заметный шаг в плане понимания того, какая конфигурация болида будет для меня оптимальной, машиной в какой конфигурации я хотел бы управлять. Я считаю свое время в первой практике хорошим. И даже несмотря на ошибку в конце сессии в целом тренировки прошли на позитивной ноте», – сообщил российский гонщик пресс-службе команды Haas.

Утром субботы Шумахер выстрелил аж на 16-ю строчку, а вот Мазепин прибавить не смог. Вновь последнее место, теперь уже с отставанием в секунду от Мика. В таких условиях ждать многого от квалификации не стоило, и Никита эти (анти)ожидания оправдал.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Российский пилот вновь был самым медленным на трассе. Правда, помог Юки Цунода: японец разбил болид уже в первом сегменте, а вот Мазепин с машиной справился, и оказался в протоколе 19-м. Но отставание от Шумахера вновь превысило полсекунды.

К тому же, Никита вляпался в очередную историю. Как и в Бахрейне, пилот Haas не смог удержаться от обгона на прогревочном круге. Причем борьбу с Антонио Джовинацци москвич вел даже в начале быстрой попытки.

Итальянец был разгневан таким непочтительным поведением, но Никиту это не задело: «Так уж устроена Формула 1. Да, здесь 20 машин в первом сегменте, все выезжают на трассу одновременно – и места, чтобы все проехали свои круги в одиночестве, не хватает».

Как все прошло: тише едешь – хотя бы доедешь

Учитывая переменчивую погоду перед стартом гонки, в Haas решили рискнуть, поставив обоим пилотам дождевые шины. А может, просто побоялись, что их и без того склонные к разворотам пилоты на влажной трассе с промежуточной резиной надолго не задержатся (сам Никита позже говорил, что на решетку он ехал на промежуточных шинах, но нормально их прогреть не получалось).

Так или иначе, выбор оказался неудачным. К моменту начала гонки трасса явно уже было недостаточно мокрой для дождевой резины. И если Эстебан Окон отказался от нее на первом же круге, а Мик Шумахер – на пятом, то Мазепину пришлось мучиться до 12-го. Россиянин признал, что изначально сам был сторонником выбора дождевой резины. Но одно дело дебютант, а другое – опытные работники команды.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Трудно понять, чего ждали в Haas, но темпа на шинах с синими ободками у Никиты не было совсем никакого. В итоге, когда россиянину все же сменили резину, он оказался аж в 20 секундах позади напарника.

Правда, еще до того Мазепин успел чуть-чуть поучаствовать в аварии. Николя Латифи явно потерял ориентацию в пространстве и, пересекая трассу по диагонали, вытеснял Никиту на траву. В итоге пилот Williams сам ударился об машину россиянина и улетел в стену.

«Когда он вернулся на трассу, мы оказались бок о бок – и в какой-то момент он просто не оставил мне места. Думаю, он просто не подозревал, что я могу быть рядом – подумал, что его уже все обогнали. Но я там был, и смещаться в сторону мне было уже некуда. Так что, мне сильно повезло продолжить гонку», – заметил Мазепин после финиша.

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Когда россиянину все-таки сменили шины, гонка была, по большому счету, закончена. Даже Шумахер уехал так далеко вперед, и Никите оставалось лишь ехать в своем темпе да набираться опыта.

Отставание было таким большим, что даже когда гонку остановили красным флагом, а круговым позволили вернуться в один круг с лидером, Мазепин не то, что этого не сделал, но даже напарника догнать не успел.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Под конец гонки Никита не избежал очередного инцидента, допустив разворот – уже восьмой в этом сезоне. Но обошлось без стен и гравия, благодаря чему россиянин вернулся на трассу и добрался до конца гонки. Учитывая, что Шумахер ранее в этой гонке разбил свой машине нос под сейфти-каром, можно сказать, что Мазепин в этот раз был самым осторожным из пилотов Haas.

И, как и в субботу, Никита сумел сохранить позитив после финиша: «Что касается гонок как работы, то было здорово испытать так много нового. К примеру, я ведь никогда еще не ездил на машине Формулы 1 по мокрой трассе – а такие условия заметно влияют на твои действия в кокпите. Сейчас для меня особо важно учиться – и я чувствую, что прогресс есть. Но само собой, впереди еще немало работы…»

Что же, первому финишу в карьере вполне можно порадоваться. Особенно если лучшее место, которое позволяет машина – предпоследнее.

Чего ждать теперь: этапа без разворотов

В Бахрейне Мазепин развернулся пять раз, в Имоле – три. Прогресс – налицо. Теоретически, в Портимане стоит ждать один разворот, но вдруг не будет ни одного? Ну или пусть они, хотя бы, останутся на тренировках.

Если говорить более серьезно, то хочется увидеть от Никиты более бойкого темпа, хотя бы на фоне Шумахера. Сам Мазепин говорит, что по секторам они идут примерно одинаково. Вот только Мик полноценные круги собирает, а россиянин – нет. Вот полноценного круга и будем ждать.