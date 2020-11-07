На два Гран При в Бахрейне пустят только семьи медиков
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Врачи станут единственными зрителями на последних этапах сезона Ф1
В четверг владельцы Формулы 1 из Liberty Media опубликовали отчет, в котором говорилось, что компания не ожидает появления зрителей на оставшихся Гран При 2020 года.
Уже известно, что этапы в Турции и Саудовской Аравии пройдут при пустых трибунах. Однако в Бахрейне решили все же пустить небольшую часть болельщиков. Страна примет сразу два этапа на двух разных конфигурациях трассы – Гран При Бахрейна и Гран При Сахира.
Билеты на эти гонки смогут получить семьи медиков, которые участвуют в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщают организаторы этапа, такое решение было принято после консультации с принцем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Автор
|Адам Купер
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На два Гран При в Бахрейне пустят только семьи медиков
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