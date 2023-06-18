На что Ferrari может рассчитывать в канадской гонке? Вассер ответил

Пока Макс Ферстаппен в очередной раз все сделал правильно, Фернандо Алонсо вновь был хорош, а Нико Хюлькенберг прыгнул выше головы в финале квалификации под монреальским дождем, Шарль Леклер уже закончил свои выступления по итогам второго сегмента и вышел к репортерам.

Гонщик не стал скрывать эмоции. Именно тогда он произнес фразы, которые моментально разлетелись по лентам новостей: «Мы вновь сами себе осложнили жизнь в ситуации, когда все было однозначно. Но нет, мы поступили иначе. Обидно все это» и «Я не знаю, как еще мог донести им свои мысли. Наверное, никак. Но это уже не первый случай, когда наше решение оказывается неверным. Не знаю, что тут еще сказать. Мы не вправе постоянно допускать эти ошибки».

После этого монегаск удалился для брифинга с инженерами, а после возвращения на пресс-брифинг Скудерии тональность его высказываний была уже иной. Похоже, гонщику объяснили все сложность и неоднозначность ситуации, так что в этот раз он был краток и заверил, что поддерживает команду.

Стартовать монегаску предстоит только десятым, но мы видели, что на длинных сериях в тренировках у него был хороший темп. Машина ехала быстро и стабильно на сликах Medium, что оставляет Ferrari надежду отыграться в гонке.

Скудерия, как и Mercedes, сохранила своим пилотам на воскресенье по два новых комплекта таких сликов и по одному комплекту Hard. При этом в распоряжении у Red Bull есть два набора Medium и два Hard.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Николя Годе

Инженеры Pirelli пришли к выводу, что быстрее всего в гонке будет схема с двумя пит-стопами, но кто-то может попробовать добраться до финиша и с одним.

«Наша расчеты показали, что лучше всего будет стартовать на Medium, а два следующих отрезка провести на Hard», – объяснил босс итальянцев Марио Изола.

Но для Ferrari и Mercedes такой вариант не подходит. Так что обеим командам предстоит решить, использовать схему Medium-Hard-Medium или же пробовать добраться до финиша с единственной остановкой.

Руководитель Скудерии Фредерик Вассер не стал раскрывать, что именно решили в его штабе, но обнадежил поклонников Ferrari: «Исходя из того, что мы увидели в пятницу и узнали из проведенного анализа, я готов с уверенностью говорить, что в гонке мы точно будем отыгрывать позиции и сможем добиться хорошего результата».

Для Леклера и Карлоса Сайнса, которые стартуют десятым и 11-м, самым сложным соперников в дебюте обещает стать Эстебан Окон. Француз будет на решетке шестым, а у его Alpine отличная скорость на прямых.

Из тех, кто еще выше, сложность будут представлять только гонщики первой четверки. В любом случае, для пилотов Ferrari будет очень важно хорошо провести первые круги, после чего можно будет вести свою гонку. И надеяться, что команда окажет в ней помощь.