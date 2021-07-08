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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

На чем Норрис отыгрывает время у Рикккардо? Версия Даниэля

Автор:
, главный редактор

По словам австралийца, болиду McLaren не слишком нравится, когда гонщик поворачивает руль, не закончив к этому моменту торможение

На чем Норрис отыгрывает время у Рикккардо? Версия Даниэля

Гран При Австрии стал очередной не слишком удачной гонкой для Даниэля Риккардо. В то время как напарник австралийца Ландо Норрис стартовал с первого ряда и закончил гонку на подиуме, сам Даниэль после 13-го места в квалификации был рад и финишу на 7-й позиции.

Неудивительно, что тема причин отставания одного пилота McLaren от другого является одной из наиболее популярных в паддоке. Самому Риккардо уже не раз приходилось отвечать на возникающие у журналистов вопросы – однако по ходу Гран При Австрии он упомянул об одном конкретном моменте, с которым испытывает трудности.

«Ключевой момент – вход в поворот, тот момент, когда я начинаю поворачивать руль, – сказал австралиец в интервью британскому телеканалу Channel4. – Если ты не можешь точно прописать нужную тебе траекторию на входе, не можешь направить автомобиль на нее, не можешь попасть на выбранный тобой апекс – ты уже превращаешься в догоняющего. И шанс как-то все компенсировать на выходе из поворота невелик.

И думаю, с самого начала моей проблемой были действия на входе в повороте – я не мог в этот момент заставить машину делать то, что нужно мне, к чему я привык.

Раньше – и в Red Bull, и в Renault – моей сильной стороной было умение контролировать машину в ситуации, когда ты поворачиваешь руль, не до конца отпустив тормоз. Но нынешний автомобиль более чувствителен к таким действиям и требует в этой ситуации немного другого подхода. Это – одна из наиболее важных вещей, над которыми я в настоящий момент работаю».

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