На чьей стороне Макс в конфликте Хорнера и Марко? Ральф Шумахер объяснил

После Гран При Катара, где Макс Ферстаппен официально стал трехкратным чемпионом мира, с легкой руки бразильских телевизионщиков из Globo главной темой для обсуждения среди поклонников Ф1 стали якобы обострившиеся противоречия в руководстве команды Red Bull Racing.

Ее руководитель Кристиан Хорнер и гоночный консультант Хельмут Марко долгое время поддерживали внутренний паритет, но за последний год, прошедший после смерти основателя команды Дитриха Матешица, позиции Марко постепенно стали ослабевать.

Сам 80-летний австриец опроверг наличие конфликта, но при этом упомянул о попытках «перераспределить баланс власти» внутри команды.

В этой ситуации, которая является новой для RBR, многое будет зависеть от позиции Макса Ферстаппена. Прежде у главной звезды «Быков» не было необходимости выбирать между Хорнером и Марко, но теперь он должен будет принять одну из сторон.

Своими взглядами на позицию трехкратного чемпиона в интервью Sky Германия поделился победитель шести Гран При Ральф Шумахер.

«История здесь в том, что Ферстаппен не потерпит увольнения Марко, – сказал немецкий эксперт. – Если вопрос встанет ребром, он предпочтет уход Хорнера».

Немец напомнил: «Это ведь именно Марко в свое время выбрал Хорнера главой команды – еще даже до того, как они дебютировали в Формуле 1. А сам он при этом всегда оставался ему внутренним оппонентом».

Шумахер также рассказал, что позиции гоночного консультанта в компании Red Bull по-прежнему сильны, даже несмотря на смерть Матешица, с которым его связывала многолетняя дружба.

«Вспомните, AlphaTauri не стали продавать именно потому, что такова была последняя воля Матешица, – напомнил Ральф. – Хорнер, кстати, в то время говорил, что должен получать от Red Bull больше поддержки. Мне кажется, он имел в виду расширение своего влияние и сам собирался выкупить AlphaTauri.

Его план был в том, чтобы сделать команду более успешной, а затем с выгодой перепродать. Но [новые топ-менеджеры] Red Bull не позволили сделать этого».