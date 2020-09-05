«На будущее Сайнс лучше». Директор Ferrari об уходе Феттеля

В мае этого года Ferrari объявила, что не станет продлевать контракт с Себастьяном Феттелем. Немец покинет команду в конце года, а его место займет Карлос Сайнс из McLaren.

Генеральный директор Ferrari Луи Камильери, что подобное решение было оправдано целями на будущее.

«Это было непростое решение, но, как вы можете догадаться, мы много об этом думали, – цитирует Камильери New York Times. – Себастьян повысил ценность Ferrari, но нам, в конце концов, надо было принять решение по поводу долгосрочного будущего.

Сайнс в паре с Леклером, учитывая планы на будущее, подходили нам лучше».