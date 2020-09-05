«На будущее Сайнс лучше». Директор Ferrari об уходе Феттеля
Луи Камильери объяснил замену Себастьяна на Карлоса
В мае этого года Ferrari объявила, что не станет продлевать контракт с Себастьяном Феттелем. Немец покинет команду в конце года, а его место займет Карлос Сайнс из McLaren.
Генеральный директор Ferrari Луи Камильери, что подобное решение было оправдано целями на будущее.
«Это было непростое решение, но, как вы можете догадаться, мы много об этом думали, – цитирует Камильери New York Times. – Себастьян повысил ценность Ferrari, но нам, в конце концов, надо было принять решение по поводу долгосрочного будущего.
Сайнс в паре с Леклером, учитывая планы на будущее, подходили нам лучше».
Читайте также:
Предыдущая новость
Год назад квалификация в Монце вышла очень смешной – и поссорила Феттеля с Леклером. Вспоминаем события той субботы
Следующая новость
Машину Риккардо должны починить до старта квалификации
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Карлос Сайнс
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин