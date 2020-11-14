На болиде Red Bull нашли новые надрезы

По ходу пятничных тренировок Гран При Турции на болидах RB16 можно было заметить некоторые доработанные детали, не использовавшиеся ранее. Все они расположены в передней части автомобиля – это карбоновая плоскость под носовым обтекателем (представляющая собой единую деталь с т.н. «бивнями») и торцевые пластины переднего антикрыла.

Если раньше конфигурация упомянутой карбоновой плоскости (на заглавном фото) в зоне между передними колесами была достаточно простой, теперь по обе стороны от обтекателя сделаны прорези, а форма поверхности усложнена и образует своего рода воздухозаборник. С уверенностью можно говорить о том, что это решение предназначено для повышения уровня прижимной силы, которую генерирует плоскость под обтекателем.

Также внимание на себя обращает сложная форма торцевой пластины переднего антикрыла – точнее, ее внешней горизонтальной плоскости. Складывается ощущение, что этот элемент сделан полым – и проходящий сквозь него поток воздуха в момент выхода наружу с тыльной части плоскости (левая красная стрелка) принимает участие в минимизации негативного влияния, которое завихрения от вращающегося колеса оказывают на работу переднего крыла. Напомним, ранее выяснилось, что сама торцевая пластина болида RB16 тоже является полой.