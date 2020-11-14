На болиде Red Bull нашли новые надрезы
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По ходу пятничных тренировок Гран При Турции на болидах RB16 можно было заметить некоторые доработанные детали, не использовавшиеся ранее. Все они расположены в передней части автомобиля – это карбоновая плоскость под носовым обтекателем (представляющая собой единую деталь с т.н. «бивнями») и торцевые пластины переднего антикрыла.
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Если раньше конфигурация упомянутой карбоновой плоскости (на заглавном фото) в зоне между передними колесами была достаточно простой, теперь по обе стороны от обтекателя сделаны прорези, а форма поверхности усложнена и образует своего рода воздухозаборник. С уверенностью можно говорить о том, что это решение предназначено для повышения уровня прижимной силы, которую генерирует плоскость под обтекателем.
Также внимание на себя обращает сложная форма торцевой пластины переднего антикрыла – точнее, ее внешней горизонтальной плоскости. Складывается ощущение, что этот элемент сделан полым – и проходящий сквозь него поток воздуха в момент выхода наружу с тыльной части плоскости (левая красная стрелка) принимает участие в минимизации негативного влияния, которое завихрения от вращающегося колеса оказывают на работу переднего крыла. Напомним, ранее выяснилось, что сама торцевая пластина болида RB16 тоже является полой.
И мы об этом уже писали:
Фото: Giorgio Piola
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Маттео Нуньес