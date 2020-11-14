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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

На болиде Red Bull нашли новые надрезы

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На болиде Red Bull нашли новые надрезы
Автор:
Соавтор: Джорджо Пиола

Конструкторский штаб под руководством Эдриана Ньюи продолжает искать возможности сделать свой автомобиль быстрее

По ходу пятничных тренировок Гран При Турции на болидах RB16 можно было заметить некоторые доработанные детали, не использовавшиеся ранее. Все они расположены в передней части автомобиля – это карбоновая плоскость под носовым обтекателем (представляющая собой единую деталь с т.н. «бивнями») и торцевые пластины переднего антикрыла.

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Если раньше конфигурация упомянутой карбоновой плоскости (на заглавном фото) в зоне между передними колесами была достаточно простой, теперь по обе стороны от обтекателя сделаны прорези, а форма поверхности усложнена и образует своего рода воздухозаборник. С уверенностью можно говорить о том, что это решение предназначено для повышения уровня прижимной силы, которую генерирует плоскость под обтекателем.

Также внимание на себя обращает сложная форма торцевой пластины переднего антикрыла – точнее, ее внешней горизонтальной плоскости. Складывается ощущение, что этот элемент сделан полым – и проходящий сквозь него поток воздуха в момент выхода наружу с тыльной части плоскости (левая красная стрелка) принимает участие в минимизации негативного влияния, которое завихрения от вращающегося колеса оказывают на работу переднего крыла. Напомним, ранее выяснилось, что сама торцевая пластина болида RB16 тоже является полой.

И мы об этом уже писали:

 

Фото: Giorgio Piola

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Команды Red Bull Racing
Автор Маттео Нуньес

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