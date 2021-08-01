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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку

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, главный редактор

Замена мотора не приведет к потере голландцем позиций на стартовой решетке, но вполне может подвести пилота в борьбе за титул

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку

Команда Red Bull вечером в субботу заменила силовую установку на автомобиле Макса Ферстаппена.

По словам представителей компании Honda, во время проверок силовой установки после квалификации были выявлены «некие моменты в работе установки, которые могли возникнуть по ходу уик-энда и могут являться последствиями аварии в Сильверстоуне».

Напомним, что вопрос о сохранности двигателя после удара об отбойник на высокой скорости после контакта с Льюисом Хэмилтоном активно обсуждался в течение последних двух недель. Силовая установка после Гран При Великобритании была отправлена для проверки на базу Honda в Японию, где были заменены элементы и детали, на использование которых нет ограничений. После этого двигатель был использован в пятничных тренировках Гран При Венгрии – и, по словам инженеров Honda, проверки в пятницу вечером подтвердили возможность дальнейшего использования мотора.

Замена является плановой и не приведет к потере голландцем позиций на стартовой решетке. Однако новая силовая установка стала третьей с начала сезона – и это значит, что следующая замена ключевого элемента установки уже приведет к штрафу. Что вполне может сыграть против голландца в борьбе за чемпионский титул.

Венгерский этап является 11-м в нынешнем сезоне, всего же на этот год запланировано 23 гонки. Напомним, что Ферстаппен получил второй по счету мотор на 7-м этапе (Гран При Франции), а его главные соперники, пилоты заводской команды Mercedes – на один этап раньше, перед гонкой в Азербайджане.

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Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора
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