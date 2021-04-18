Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов Следующая / Формула 1 разведет в календаре гонки в Майами и Остине
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

На болиде Ферстаппена нашли повреждение

Автор:
, редактор

Red Bull уже устранила проблему

На болиде Ферстаппена нашли повреждение

Макс Ферстаппен стал третьим во вчерашней квалификации Гран При Эмилии-Романьи, отметив, что потерял время из-за ошибки в третьем повороте. Однако перед стартом гонки голландец также рассказал, что ночью команда нашла на его машине повреждение, которое удалось исправить.

«Мы нашли проблему с машиной, которую сегодня, к счастью, исправили, – рассказал пилот. – Такие вещи не идут на пользу, но сегодня мы должны выступить лучше. У нас есть потенциал, чтобы ехать очень быстро. Но не знаю, что будет с погодой. 

Цель – выиграть. Тут трудно обгонять, но у нас отличная машина. Думаю, все будет хорошо».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов

Предыдущая новость

Перес: Теперь Red Bull почувствует, что в команде двое пилотов

Следующая новость

Формула 1 разведет в календаре гонки в Майами и Остине

Формула 1 разведет в календаре гонки в Майами и Остине
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

29мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

29мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Макс Ферстаппен
Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса
Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

Ферстаппен удивился выигранному старту Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Ферстаппен удивился выигранному старту

More from
Red Bull Racing
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Анализ: ключевое преимущество Red Bull над Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Анализ: ключевое преимущество Red Bull над Mercedes

Хорнер рассказал, что определит чемпиона-2021
Формула 1 / Новость

Хорнер рассказал, что определит чемпиона-2021

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.