На болиде Ферстаппена нашли повреждение

Макс Ферстаппен стал третьим во вчерашней квалификации Гран При Эмилии-Романьи, отметив, что потерял время из-за ошибки в третьем повороте. Однако перед стартом гонки голландец также рассказал, что ночью команда нашла на его машине повреждение, которое удалось исправить.

«Мы нашли проблему с машиной, которую сегодня, к счастью, исправили, – рассказал пилот. – Такие вещи не идут на пользу, но сегодня мы должны выступить лучше. У нас есть потенциал, чтобы ехать очень быстро. Но не знаю, что будет с погодой.

Цель – выиграть. Тут трудно обгонять, но у нас отличная машина. Думаю, все будет хорошо».