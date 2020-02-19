На болидах Mercedes появились новые дырки. Но это ненадолго

Пилоты Mercedes находились на первой строчке протокола по ходу большей части первого дня предсезонных тестов – однако внимание к болиду W11 привлекали не только времена на круге, показанные Боттасом и Хэмилтоном. В частности, эксперты отметили, что на автомобиле немецкой команды остались небольшие дополнительные отверстия в передней части понтонов, которые можно было увидеть еще на прошлой неделе во время презентации и обкатки машины в Сильверстоуне.

Как известно, одной из ключевых тенденций последних лет является уменьшение размеров и понтонов в целом, и воздухозаборников понтонов с целью снизить аэродинамическое сопротивление – и одновременно улучшить условия работы днища и диффузора. Однако это приводит к более плотной компоновке различных узлов и агрегатов внутри понтонов, что неизбежно сказывается на эффективности охлаждения всей этой «начинки».

Проблемы с охлаждением в итоге возникают даже у чемпионской команды – в частности, именно это помешало Mercedes бороться за борьбу в прошлогоднем Гран При Австрии. Впрочем, тогда речь шла об охлаждении силовой установки – в то время как в «группу риска» также попадают и находящиеся внутри понтона элементы силовой электроники и гидравлической системы.

Именно с целью проконтролировать условия работы этих элементов под основными воздухозаборниками понтонов появились небольшие отверстия. Причем по ходу заездов механики время от времени «запечатывали» отверстие с одной стороны, оставляя другое открытым.

Фото: Giorgio Piola

С высокой долей вероятности можно утверждать, что это временное решение – причем не исключено, что оно использовано с целью перестраховаться и избежать перегрева элементов, если эффективность охлаждения определенных зон понтона будет недостаточно высокой. Если какие-либо проблемы в итоге будут выявлены, то устранять их команда будет скорее доработкой имеющихся воздухозаборников или изменением конфигурации «начинки» понтона.