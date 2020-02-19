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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

На болидах Mercedes появились новые дырки. Но это ненадолго

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На болидах Mercedes появились новые дырки. Но это ненадолго
Автор:
, Главный редактор
19 февр. 2020 г., 17:32

Проблемы с охлаждением были одной из немногочисленных головных болей чемпионской команды в прошлом сезоне. И на предсезонных тестах Mercedes не оставляет ее без внимания.

Пилоты Mercedes находились на первой строчке протокола по ходу большей части первого дня предсезонных тестов – однако внимание к болиду W11 привлекали не только времена на круге, показанные Боттасом и Хэмилтоном. В частности, эксперты отметили, что на автомобиле немецкой команды остались небольшие дополнительные отверстия в передней части понтонов, которые можно было увидеть еще на прошлой неделе во время презентации и обкатки машины в Сильверстоуне.

Как известно, одной из ключевых тенденций последних лет является уменьшение размеров и понтонов в целом, и воздухозаборников понтонов с целью снизить аэродинамическое сопротивление – и одновременно улучшить условия работы днища и диффузора. Однако это приводит к более плотной компоновке различных узлов и агрегатов внутри понтонов, что неизбежно сказывается на эффективности охлаждения всей этой «начинки».

Проблемы с охлаждением в итоге возникают даже у чемпионской команды – в частности, именно это помешало Mercedes бороться за борьбу в прошлогоднем Гран При Австрии. Впрочем, тогда речь шла об охлаждении силовой установки – в то время как в «группу риска» также попадают и находящиеся внутри понтона элементы силовой электроники и гидравлической системы.

Именно с целью проконтролировать условия работы этих элементов под основными воздухозаборниками понтонов появились небольшие отверстия. Причем по ходу заездов механики время от времени «запечатывали» отверстие с одной стороны, оставляя другое открытым.

 

Фото: Giorgio Piola

С высокой долей вероятности можно утверждать, что это временное решение – причем не исключено, что оно использовано с целью перестраховаться и избежать перегрева элементов, если эффективность охлаждения определенных зон понтона будет недостаточно высокой. Если какие-либо проблемы в итоге будут выявлены, то устранять их команда будет скорее доработкой имеющихся воздухозаборников или изменением конфигурации «начинки» понтона.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Среда
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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