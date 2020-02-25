На болидах Формулы 1 появились незнакомые наклейки. Вот что они означают

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
36 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
183 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
246 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
274 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Галерея

На болидах Формулы 1 появились незнакомые наклейки. Вот что они означают

Поделились
Комментарии
Слайдер
Список

Никотиновые подушечки Velo, команда McLaren

Никотиновые подушечки Velo, команда McLaren
1/11

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Раскраска гоночной машины McLaren на первых тестах Формулы 1 отличалась от той, что команда продемонстрировала на предсезонных фотографиях. Самое заметное место на боковых понтонах MCL35 заняли логотипы Velo. Как оказалось, это не новый спонсор – а название не имеет никакого отношения к велосипедам. Velo – никотиновые подушечки, которые выпускает давно известный в Формуле 1 концерн British American Tobacco (BAT).

Пару лет назад табачный гигант вернулся в чемпионат мира после долгого перерыва и стал партнером McLaren. Но если в 2019-м году присутствие этой компании в Формуле 1 было почти незаметно, то теперь BAT превратился в самого крупного спонсора McLaren. И если реклама сигарет в большинстве стран, где проходят Гран При, запрещена, то против никотиновых подушечек, кажется, никто не возражает. Поэтому логотипы Velo заняли ключевую рекламную площадь на понтонах, Halo и переднем антикрыле McLaren 2020 года.

Программное обеспечение Splunk, команда McLaren

Программное обеспечение Splunk, команда McLaren
2/11

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Зака Брауна не зря называют маркетинговым гуру автоспорта. С приходом управленца в команду McLaren британский коллектив находит новых спонсоров одного за другим. Cвежее приобретение от 2020 года – американская компания Splunk. Она создает программное обеспечение для обработки и анализа данных.

Команда не просто разместила на машинах наклейки, но и планирует пользоваться платформой этой компании при работе над гоночным автомобилем. В частности, Splunk должен обеспечить более быструю передачу информации.

Системы кибербезопасности Darktrace, команда McLaren

Системы кибербезопасности Darktrace, команда McLaren
3/11

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

McLaren – настоящий победитель зимней гонки за спонсорами. Британская команда стала единственным участником Формулы 1, которому удалось привлечь так много крупных партнеров в это межсезонье. Встречайте еще одно новое имя: Darktrace, разработчик систем кибербезопасности, основанных на искусственном интеллекте и машинном обучении.

В компании настаивают: это не просто еще один антивирус. Darktrace утверждает, что их система защищает серверы от хакерских атак в автоматическом режиме. Что бы это ни значило.

Музыкальная аппаратура Klipsch, команда McLaren

Музыкальная аппаратура Klipsch, команда McLaren
4/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

И снова McLaren и крупная американская компания. Торговая марка Klipsch прекрасно знакома аудиофилам и практически неизвестна широкой аудитории. «Клипш» выпускает сабвуферы, колонки и ультрадорогие аудиосистемы для фанатов качественного звука.

В январе компания выпустила в продажу целую линейку наушников в цветах McLaren; на выставке CES-2020 новую коллекцию представил Ландо Норрис. Для примера, беспроводные Klipsch x McLaren T10 True Wireless стоят $999 за упаковку. Спонсорское соглашение рассчитано на много лет.

Одежда AlphaTauri, команда AlphaTauri

Одежда AlphaTauri, команда AlphaTauri
5/11

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пожалуй, самый заметный новый спонсор в 2020 году. Бренд одежды AlphaTauri не просто заставил поддерживаемую команду изменить расцветку, но и предоставил гоночному коллективу собственное название. Команда, ранее известная как Toro Rosso, теперь заявлена как AlphaTauri. Вместо того, чтобы рекламировать одни и те же энергетические напитки на четырех машинах (как было прежде), Дитрих Матешиц, наконец, начал раскручивать в гонках свой новый бренд.

AlphaTauri – это марка инновационной одежды, купить которую можно всего в двух магазинах на планете: в Граце и Зальцбурге. Оба города находятся в Австрии. На своем сайте AlphaTauri предлагает зимние куртки, майки, свитера и толстовки. Инновационность заключена в системе «Таурекс» – то ли технологии, то ли материале, из которого производят одежду. Сам бренд AlphaTauri отсылает к Альдебарану, также известному как Альфа Тельца – самой яркой звезде в созвездии Тельца. Название специально ассоциируется с быком, чтобы подчеркнуть связь бренда с Red Bull. Матешиц зарегистрировал марку одежды в 2016 году; новые коллекции выходят с 2018 года.

Платежный сервис PayVoo, Red Bull Racing

Платежный сервис PayVoo, Red Bull Racing
6/11

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Новым спонсором обзавелась не только младшая, но и основная команда Red Bull. С 2020 года на болидах RB16 появились наклейки PayVoo – только возникшей финтех-компании из Литвы. По сути, PayVoo – это электронный кошелек для тех, кто часто оплачивает счета в разных валютах. Компания называет себя финтех-сервисом; на деле это, скорее, платежная система.

По сообщениям в прессе, PayVoo может быть связан с блокчейн-проектом FuturoCoin, который спонсировал Red Bull Racing в прошлом сезоне. Так это или нет, доподлинно неизвестно – но в этом году логотипы криптовалюты FuturoCoin исчезли с бортов Red Bull несмотря на то, что стороны говорили о многолетней сделке. Может ли нынешнее сотрудничество с PayVoo быть продолжением старого контракта с FuturoCoin, пока неясно.

Химикаты Ineos, команда Mercedes AMG

Химикаты Ineos, команда Mercedes AMG
7/11

Фотограф: Mercedes AMG

Ineos – одна из крупнейших химических компаний в мире, если считать по годовой выручке. За год британская корпорация продает товаров на $60 млрд. Это композитные материалы, полимеры, растворители и даже серная кислота. А еще Ineos занимается углеводородами: компания добывает нефть и газ на шельфе Северного моря. Нефтедобывающие станции этой компании стоят в территориальных водах Великобритании, Дании и Норвегии.

Компания также собирается построить собственный внедорожник. Контракт Ineos с Mercedes AMG рассчитан на пять лет. Гоночный коллектив Формулы 1 присоединится к длинному списку спортивных команд, которых спонсирует Ineos – у химического гиганта есть команды в яхтенном Кубке Америки, велогонках и футболе.

Нефтепродукты PKN Orlen, команда Alfa Romeo

Нефтепродукты PKN Orlen, команда Alfa Romeo
8/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Производитель моторных масел и автомобильной косметики PKN Orlen активно участвует в гонках последние 20 лет. В начале двухтысячных годов польские нефтепереработчики спонсировали местных гонщиков в ралли-рейдах. В частности, благодаря Orlen в «Дакаре» выступал (тогда еще) мотогонщик Якуб Пржигонский, квадроциклист Рафал Соник и бывший лыжник Адам Малыш.

В 2019 году PKN Orlen профинансировали возвращение в Формулу 1 Роберта Кубицы. А теперь вместе с Кубицей компания перешла к Alfa Romeo. На болиде С20 логотипы польской компании заняли самое видное место: на боковых понтонах. Сама компания работает не только в родной Польше, но и в соседних странах: Литве, Словакии, Германии, Чехии. У Orlen сеть заправочных станций и множество товаров для автомобилистов.

Кофе Lavazza, команда Williams

Кофе Lavazza, команда Williams
9/11

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Наверное, самое известное в России название среди всех фигурантов этого списка. Итальянская компания Lavazza продает кофе с конца XIX века; все это время фирму контролирует семья Лавацца, основавшая компанию в 1895 году. За годы мировой экспансии Lavazza приобрела несколько конкурирующих брендов кофе. Среди них – Carte Noir, Merrild и Kicking Horse.

Lavazza спонсирует Николя Латифи с 2016 года и теперь вместе с канадцем дебютирует в Формуле 1.

Пиво ABK Beer, команда Williams

Пиво ABK Beer, команда Williams
10/11

Фотограф: Williams F1

Одним из наиболее заметных прибавлений в ливрее болидов Williams стали логотипы ABK Beer на кожухе моторов. Многие сочли, что в Формулу 1, наконец, вернулись пивные спонсоры. На рубеже девяностых и двухтысячных пивовары щедро финансировали автоспорт, но с тех пор их участие сошло на нет. И вот – возвращение целой отрасли.

Оказалось, что ситуация несколько прозаичнее. Во-первых, логотипы ABK Beer – а точнее компании Aktienbrauerei Kaufbeuren, которой принадлежит этот бренд – появились на машинах Williams в прошлом году. Просто тогда они были намного мельче и болельщики их проигнорировали. А во-вторых, сама пивоварня с 700-летней историей (родословная ABK Beer восходит аж к 1308 году) ничего не платит «Уильямсу». Реальным спонсором является владелец контрольного пакета акций Aktienbrauerei Kaufbeuren – британская ROK Group. Это многопрофильный холдинг с множеством бизнес-направлений. Одним из которых оказалось пиво. И в этом году в ROK решили повысить узнаваемость алкогольного бренда через форсированную рекламу в Формуле 1.

Разработчики компьютерных игр Ponos, команда Williams

Разработчики компьютерных игр Ponos, команда Williams
11/11

Фотограф: Williams F1

Последний дебютант-2020 на самом деле подписал контракт с Williams в конце 2019-го. Но сделка была заключена так поздно, что логотипы компании Ponos успели сверкнуть на болидах всего в трех гонках: в США, Бразилии и Абу-Даби. В новом же сезоне японская компания рассчитывает получить больше упоминаний в связи с Формулой 1.

Знакомьтесь: Ponos, разработчики компьютерных игр из Киото. Японская студия создает видеоигры с 1990 года; сейчас компания специализируется на играх для мобильных устройств. Среди наиболее известных – The Battle Cats, Solve This+, Mr.Ninja!! и Mr.Oops!! Директор Ponos Йорикацу Цудзико признался, что с детства любит Формулу 1 – похоже, повальное увлечение японцев гонками все-таки начинает приносить участникам чемпионата финансовую выгоду.

Автор:
, шеф-редактор
25 февр. 2020 г., 04:30

В 2020 году одни команды нашли новых спонсоров, а другие начали продвигать новые бренды прежних партнеров. Рассматриваем свежие логотипы на машинах Ф1 и рассказываем, что скрывается за непривычными названиями

Чтобы переключаться между фотографиями выше, нажимайте на стрелочки в левой или в правой части снимков. Чтобы посмотреть все фотографии с подписями на одной странице, переключите режим «слайдер» (справа вверху над фото) на «список» (там же).

Читайте также:

 

Следующая новость
Ферстаппен: Риккардо быстрее Феттеля и должен побеждать

Предыдущая новость

Ферстаппен: Риккардо быстрее Феттеля и должен побеждать
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Toro Rosso В Магазин , Williams , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин , Alfa Romeo
Автор Антон Погорельский

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

На болидах Формулы 1 появились незнакомые наклейки. Вот что они означают

2
Формула 1

Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11

3
Формула 2

Названа причина смертельной аварии Формулы 2 в Спа. Это обломок

4
Формула 1

Элбон высказался о DAS: «Это подло»

5
WEC

В гонках на выносливость появилась проблема. Слишком много профессиональных пилотов

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

На болидах Формулы 1 появились незнакомые наклейки. Вот что они означают
F1

На болидах Формулы 1 появились незнакомые наклейки. Вот что они означают

Ферстаппен: Риккардо быстрее Феттеля и должен побеждать
F1

Ферстаппен: Риккардо быстрее Феттеля и должен побеждать

Red Bull нацелилась провести сезон-2020 без штрафных замен двигателей
F1

Red Bull нацелилась провести сезон-2020 без штрафных замен двигателей

Ferrari установила причину поломки мотора на тестах Формулы 1
F1

Ferrari установила причину поломки мотора на тестах Формулы 1

Чем команда Формулы 1 поможет Aston Martin? Отвечает босс Racing Point
F1

Чем команда Формулы 1 поможет Aston Martin? Отвечает босс Racing Point

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.