На болидах Формулы 1 появились незнакомые наклейки. Вот что они означают

Никотиновые подушечки Velo, команда McLaren 1 / 11 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Раскраска гоночной машины McLaren на первых тестах Формулы 1 отличалась от той, что команда продемонстрировала на предсезонных фотографиях. Самое заметное место на боковых понтонах MCL35 заняли логотипы Velo. Как оказалось, это не новый спонсор – а название не имеет никакого отношения к велосипедам. Velo – никотиновые подушечки, которые выпускает давно известный в Формуле 1 концерн British American Tobacco (BAT). Пару лет назад табачный гигант вернулся в чемпионат мира после долгого перерыва и стал партнером McLaren. Но если в 2019-м году присутствие этой компании в Формуле 1 было почти незаметно, то теперь BAT превратился в самого крупного спонсора McLaren. И если реклама сигарет в большинстве стран, где проходят Гран При, запрещена, то против никотиновых подушечек, кажется, никто не возражает. Поэтому логотипы Velo заняли ключевую рекламную площадь на понтонах, Halo и переднем антикрыле McLaren 2020 года.

Программное обеспечение Splunk, команда McLaren 2 / 11 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Зака Брауна не зря называют маркетинговым гуру автоспорта. С приходом управленца в команду McLaren британский коллектив находит новых спонсоров одного за другим. Cвежее приобретение от 2020 года – американская компания Splunk. Она создает программное обеспечение для обработки и анализа данных. Команда не просто разместила на машинах наклейки, но и планирует пользоваться платформой этой компании при работе над гоночным автомобилем. В частности, Splunk должен обеспечить более быструю передачу информации.

Системы кибербезопасности Darktrace, команда McLaren 3 / 11 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images McLaren – настоящий победитель зимней гонки за спонсорами. Британская команда стала единственным участником Формулы 1, которому удалось привлечь так много крупных партнеров в это межсезонье. Встречайте еще одно новое имя: Darktrace, разработчик систем кибербезопасности, основанных на искусственном интеллекте и машинном обучении. В компании настаивают: это не просто еще один антивирус. Darktrace утверждает, что их система защищает серверы от хакерских атак в автоматическом режиме. Что бы это ни значило.

Музыкальная аппаратура Klipsch, команда McLaren 4 / 11 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images И снова McLaren и крупная американская компания. Торговая марка Klipsch прекрасно знакома аудиофилам и практически неизвестна широкой аудитории. «Клипш» выпускает сабвуферы, колонки и ультрадорогие аудиосистемы для фанатов качественного звука. В январе компания выпустила в продажу целую линейку наушников в цветах McLaren; на выставке CES-2020 новую коллекцию представил Ландо Норрис. Для примера, беспроводные Klipsch x McLaren T10 True Wireless стоят $999 за упаковку. Спонсорское соглашение рассчитано на много лет.

Одежда AlphaTauri, команда AlphaTauri 5 / 11 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Пожалуй, самый заметный новый спонсор в 2020 году. Бренд одежды AlphaTauri не просто заставил поддерживаемую команду изменить расцветку, но и предоставил гоночному коллективу собственное название. Команда, ранее известная как Toro Rosso, теперь заявлена как AlphaTauri. Вместо того, чтобы рекламировать одни и те же энергетические напитки на четырех машинах (как было прежде), Дитрих Матешиц, наконец, начал раскручивать в гонках свой новый бренд. AlphaTauri – это марка инновационной одежды, купить которую можно всего в двух магазинах на планете: в Граце и Зальцбурге. Оба города находятся в Австрии. На своем сайте AlphaTauri предлагает зимние куртки, майки, свитера и толстовки. Инновационность заключена в системе «Таурекс» – то ли технологии, то ли материале, из которого производят одежду. Сам бренд AlphaTauri отсылает к Альдебарану, также известному как Альфа Тельца – самой яркой звезде в созвездии Тельца. Название специально ассоциируется с быком, чтобы подчеркнуть связь бренда с Red Bull. Матешиц зарегистрировал марку одежды в 2016 году; новые коллекции выходят с 2018 года.

Платежный сервис PayVoo, Red Bull Racing 6 / 11 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Новым спонсором обзавелась не только младшая, но и основная команда Red Bull. С 2020 года на болидах RB16 появились наклейки PayVoo – только возникшей финтех-компании из Литвы. По сути, PayVoo – это электронный кошелек для тех, кто часто оплачивает счета в разных валютах. Компания называет себя финтех-сервисом; на деле это, скорее, платежная система. По сообщениям в прессе, PayVoo может быть связан с блокчейн-проектом FuturoCoin, который спонсировал Red Bull Racing в прошлом сезоне. Так это или нет, доподлинно неизвестно – но в этом году логотипы криптовалюты FuturoCoin исчезли с бортов Red Bull несмотря на то, что стороны говорили о многолетней сделке. Может ли нынешнее сотрудничество с PayVoo быть продолжением старого контракта с FuturoCoin, пока неясно.

Химикаты Ineos, команда Mercedes AMG 7 / 11 Фотограф: Mercedes AMG Ineos – одна из крупнейших химических компаний в мире, если считать по годовой выручке. За год британская корпорация продает товаров на $60 млрд. Это композитные материалы, полимеры, растворители и даже серная кислота. А еще Ineos занимается углеводородами: компания добывает нефть и газ на шельфе Северного моря. Нефтедобывающие станции этой компании стоят в территориальных водах Великобритании, Дании и Норвегии. Компания также собирается построить собственный внедорожник. Контракт Ineos с Mercedes AMG рассчитан на пять лет. Гоночный коллектив Формулы 1 присоединится к длинному списку спортивных команд, которых спонсирует Ineos – у химического гиганта есть команды в яхтенном Кубке Америки, велогонках и футболе.

Нефтепродукты PKN Orlen, команда Alfa Romeo 8 / 11 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Производитель моторных масел и автомобильной косметики PKN Orlen активно участвует в гонках последние 20 лет. В начале двухтысячных годов польские нефтепереработчики спонсировали местных гонщиков в ралли-рейдах. В частности, благодаря Orlen в «Дакаре» выступал (тогда еще) мотогонщик Якуб Пржигонский, квадроциклист Рафал Соник и бывший лыжник Адам Малыш. В 2019 году PKN Orlen профинансировали возвращение в Формулу 1 Роберта Кубицы. А теперь вместе с Кубицей компания перешла к Alfa Romeo. На болиде С20 логотипы польской компании заняли самое видное место: на боковых понтонах. Сама компания работает не только в родной Польше, но и в соседних странах: Литве, Словакии, Германии, Чехии. У Orlen сеть заправочных станций и множество товаров для автомобилистов.

Кофе Lavazza, команда Williams 9 / 11 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Наверное, самое известное в России название среди всех фигурантов этого списка. Итальянская компания Lavazza продает кофе с конца XIX века; все это время фирму контролирует семья Лавацца, основавшая компанию в 1895 году. За годы мировой экспансии Lavazza приобрела несколько конкурирующих брендов кофе. Среди них – Carte Noir, Merrild и Kicking Horse. Lavazza спонсирует Николя Латифи с 2016 года и теперь вместе с канадцем дебютирует в Формуле 1.

Пиво ABK Beer, команда Williams 10 / 11 Фотограф: Williams F1 Одним из наиболее заметных прибавлений в ливрее болидов Williams стали логотипы ABK Beer на кожухе моторов. Многие сочли, что в Формулу 1, наконец, вернулись пивные спонсоры. На рубеже девяностых и двухтысячных пивовары щедро финансировали автоспорт, но с тех пор их участие сошло на нет. И вот – возвращение целой отрасли. Оказалось, что ситуация несколько прозаичнее. Во-первых, логотипы ABK Beer – а точнее компании Aktienbrauerei Kaufbeuren, которой принадлежит этот бренд – появились на машинах Williams в прошлом году. Просто тогда они были намного мельче и болельщики их проигнорировали. А во-вторых, сама пивоварня с 700-летней историей (родословная ABK Beer восходит аж к 1308 году) ничего не платит «Уильямсу». Реальным спонсором является владелец контрольного пакета акций Aktienbrauerei Kaufbeuren – британская ROK Group. Это многопрофильный холдинг с множеством бизнес-направлений. Одним из которых оказалось пиво. И в этом году в ROK решили повысить узнаваемость алкогольного бренда через форсированную рекламу в Формуле 1.