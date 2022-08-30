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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

На бэнкинге в Зандфорте разрешат открывать DRS

Данная мера должна облегчить обгоны и сделать гонку более зрелищной

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На бэнкинге в Зандфорте разрешат открывать DRS
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Гран При Голландии, который с прошлого года проводится на трассе в Зандфорте, до сих пор не отличался особой зрелищностью, хотя, благодаря Максу Ферстаппену, привлекает множество болельщиков.

Однако в ближайшие выходные нас может ждать более захватывающая гонка. Все дело в решение руководства чемпионата изменить расположение зон DRS, разрешив открывать крыло на знаменитом бэнкинге – полуовальном последнем повороте трассы с большим уклоном.

Сейчас зона DRS начинается уже после бэнкинга на стартовой прямой. Другая зона DRS располагается перед входом в предпоследний поворот, за которым и начинается бэнкинг.

Пока открывать крыло разрешат только во время первой пятничной тренировки. По ее итогам организаторы чемпионата обсудят с командами эффект от использования DRS в данном месте. Если возникнут малейшие подозрения в том, что такое решение не будет безопасным, в последующих заездах вернутся к прошлогодней схеме расположения зон открытия крыла.

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