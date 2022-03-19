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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

«Мысли мешают мне гоняться». Сайнс подвел итоги квалификации

Пилот Ferrari считает свою позицию заслуженной

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«Мысли мешают мне гоняться». Сайнс подвел итоги квалификации
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Гонщик Ferrari Карлос Сайнс завоевал третью позицию по итогам квалификации Гран При Бахрейна, в то время как его напарника Шарль Леклер смог оказаться на поуле. Однако испанец рад такому результату: по словам Карлоса, у него возникали проблемы в течение всех минувших тренировок, и возможность бороться за первое место оказалась для него позитивным моментом.

«Шарль смог найти одну десятку, чтобы добраться до поула, и, честно говоря, я этому рад. Было тяжело с этой машиной, поскольку я все никак не мог найти к ней правильный подход, – к тому же, я был на более чем полсекунды позади весь уик-энд. Возможность бороться за первую позицию была хорошей новостью для меня. Да, мне жаль, что не вышло "выжать" эту десятку, но Шарль заслужил свой поул.

Я прежде никогда не был так далек от Шарля, как в начале этого уик-энда. Мне приходилось нагонять отставание в 7-8 десятых секунды. Я много думаю, когда еду, и это отнимает много места в моей голове, поэтому немного мешает. Но я смог бороться за поул, даже несмотря на чрезмерные размышления по ходу сессий, так что мне на что жаловаться».

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