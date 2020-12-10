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Формула 1 / Новость

Мягкий металл портит пит-стопы Ferrari

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Мягкий металл портит пит-стопы Ferrari
Автор:
, Главный редактор

Сейчас каждое пятое переобувание болидов Скудерии занимает больше 3,5 секунд

В этом году Ferrari столкнулась с целым комплексом проблем. И хотя скорость пит-стопов выглядит не самой серьезной из них, в этом компоненте итальянцы тоже заметно проигрывают лидерам. 22 % пит-стопов Скудерии длятся дольше 3,5 секунд, а среднее время составляет 2,73 – в то время как у соперников из Red Bull не редкость переобувание за 2 секунды. Причины отставания после недавнего Гран При Сахира озвучил Диего Йоверно, руководитель группы по работе с шасси.

«Металл, из которого сделана колесная гайка, в этом году недостаточно твердый. И несколько раз гайковертом срубало выступы на внешней поверхности гайки, через которые усилие от гайковерта передается на гайку. Это серьезная проблема, и мы сейчас активно работаем над тем, чтобы не столкнуться с ней снова в следующем сезоне.

Получается, что механикам очень легко допустить ошибку – поэтому они подсознательно перестраховываются и делают все аккуратнее. А значит – медленнее.

К тому же, у нас сейчас весьма молодая команда механиков – в последние два года на всех уровнях появилось много новых людей. А в работе на пит-стопе важны слаженность и взаимопонимание, для шлифовки которых требуется время. Не секрет же, что самые успешные команды работают вместе на протяжении многих лет. Поэтому одним из приоритетом для нас зимой будет функциональная и психологическая подготовка механиков».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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