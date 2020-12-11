Мягкие шины не порадовали пилотов Ferrari

Шарль Леклер, показавший 8-е время по итогам двух первых тренировок Гран При Абу-Даби, назвал итоги пятницы в целом позитивными для себя и команды.

«На этой трассе мы ждали, что нам придется труднее, – рассказал монегаск журналистам по завершении заездов. – Но похоже, в итоге нам придется бороться с теми же командами, которые обычно являлись нашими в этом сезоне. Вряд ли в эти выходные мы сохраним уровень конкурентоспособности, который был у нас в прошлый уик-энд – но пока все идет лучше, чем мы ожидали.

Баланс машины меняется по ходу круга: в начале уровень сцепления низкий, а потом увеличивается чуть ли не с каждым поворотом. Что касается меня, то стоит поработать над своими действиями – то там, то тут я теряю время, еще есть резервы для прогресса.

Если говорить о разных типах шин, то у мягких шин преимущество по скорости не так уже велико – и, к тому же, не слишком просто сберечь их в нужном состоянии до конца круга. Поэтому старт на Medium, с моей точки зрения, будет более выгодным вариантом».

Похожим образом прокомментировал итоги пятницы и Себастьян Феттель, который в это воскресенье проведет последнюю гонку за Ferrari: «Нам предстоит еще немало работы, так как пока у нас не получается достаточно быстро вывести температуру шин в нужный диапазон – особенно сложно это сделать с покрышками Soft. Но если у меня получится выдать хороший круг, думаю, вполне можно будет говорить о попадании в третий сегмент квалификации».