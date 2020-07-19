Даниил Квят неплохо начал Гран При Венгрии: отыграл несколько позиций на первом круге и одним из первых перешел с промежуточной шины на слики. В теории все это могло дать россиянину шанс претендовать на очки – но в итоге пилот Alpha Tauri закончил гонку на 11-й позиции.

О факторах, осложнивших гонку российскому пилоту, пресс-службе команды после гонки рассказал технический директор Джоди Эггинтон.

«На первом пит-стопе мы поставили на болид Даниила мягкие шины – но они деградировали гораздо быстрее, чем мы изначально рассчитывали. Из-за этого мы решили провести второй пит-стоп пораньше, поставить наиболее жесткие шины и сделать второй отрезок очень длинным. Но после этого мы могли вернуться в очковую зону разве что в случае дождя – который так и не пошел.

В целом наш болид показал не самую плохую скорость в отдельные моменты уик-энда. Мы не смогли конвертировать это в очки – и будем упорно работать, чтобы исправить ситуацию к следующей гонке».

Читайте также: О команде Квята сняли документальный фильм

Сам Квят сообщил, что остался доволен темпом своего болида в гонке – но ситуация в отдельных эпизодах заезда вызывает у него вопросы.

«Я поставил слики в самый подходящий момент. Но после этой волны пит-стопов оказался позади тех, кого обогнал на первом круге – и чтобы понять, как это случилось, надо бы пересмотреть гонку. Перед стартом и по ходу заезда мне казалось, что шанс на очки был – и в этой ситуации трудно быть довольным 12-м местом. Но мы продолжаем осваивать машину – и в Сильверстоуне хотим попробовать кое-какие решения, благодаря которым болид должен лучше соответствовать моей манере езды».