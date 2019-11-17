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Формула 1 / Новость

«Мяч на его стороне». Штайнер о переговорах с Кубицей

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«Мяч на его стороне». Штайнер о переговорах с Кубицей
Автор:
, Главный редактор
Соавтор: Олег Карпов
17 нояб. 2019 г., 10:58

Первая информация о переговорах американской команды и польского пилота появилась два месяца назад. Судя по словам руководителя Haas, с тех пор ситуация особо не продвинулась – но и об окончательном отказе двух сторон от сотрудничества друг с другом говорить рано.

Слухи о контактах между командой Haas и Робертом Кубицей появились два месяца назад – причем обе стороны подтвердили, что такие контакты действительно имеют место. Речь при этом шла о выполнении поляком роли запасного гонщика Haas и работе на симуляторе. В паддоке Гран При Бразилии руководителю Haas в очередной раз задали вопрос о ходе переговоров с Кубицей. 

В этой сфере есть какой-либо прогресс?

Нет, никакого продвижения нет – и сейчас мне нечего вам сообщить. Все еще в процессе. Никаких новостей. Отсутствие новостей – это хорошая новость или плохая? Сам не знаю.

И на чьей стороне сейчас мяч?

На его стороне. А я просто жду.

То есть вы сделали предложение, а он должен принять решение?

Кто-то должен принять решение – и это не я. Я готов к сотрудничеству.

Руководитель Haas также прокомментировал отличные для команды результаты квалификации, которые позволят Ромен Грожану и Кевину Магнуссену начать гонку с 7-го и 9-го места соответственно.

«Думаю, нам помогла невысокая температура воздуха – а также трек. А также тот факт, что самым мягким составом здесь выбран С3. Может быть, он лучше сохраняет тепло, когда прогревается. Вчера все прошло хорошо, сегодня с точки зрения температуры мы были на пределе – но в этой ситуации остается только наслаждаться результатом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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