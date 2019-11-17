«Мяч на его стороне». Штайнер о переговорах с Кубицей

Слухи о контактах между командой Haas и Робертом Кубицей появились два месяца назад – причем обе стороны подтвердили, что такие контакты действительно имеют место. Речь при этом шла о выполнении поляком роли запасного гонщика Haas и работе на симуляторе. В паддоке Гран При Бразилии руководителю Haas в очередной раз задали вопрос о ходе переговоров с Кубицей.

В этой сфере есть какой-либо прогресс?

Нет, никакого продвижения нет – и сейчас мне нечего вам сообщить. Все еще в процессе. Никаких новостей. Отсутствие новостей – это хорошая новость или плохая? Сам не знаю.

И на чьей стороне сейчас мяч?

На его стороне. А я просто жду.

То есть вы сделали предложение, а он должен принять решение?

Кто-то должен принять решение – и это не я. Я готов к сотрудничеству.

Руководитель Haas также прокомментировал отличные для команды результаты квалификации, которые позволят Ромен Грожану и Кевину Магнуссену начать гонку с 7-го и 9-го места соответственно.

«Думаю, нам помогла невысокая температура воздуха – а также трек. А также тот факт, что самым мягким составом здесь выбран С3. Может быть, он лучше сохраняет тепло, когда прогревается. Вчера все прошло хорошо, сегодня с точки зрения температуры мы были на пределе – но в этой ситуации остается только наслаждаться результатом».