«Мяч на его стороне». Штайнер о переговорах с Кубицей
Первая информация о переговорах американской команды и польского пилота появилась два месяца назад. Судя по словам руководителя Haas, с тех пор ситуация особо не продвинулась – но и об окончательном отказе двух сторон от сотрудничества друг с другом говорить рано.
Слухи о контактах между командой Haas и Робертом Кубицей появились два месяца назад – причем обе стороны подтвердили, что такие контакты действительно имеют место. Речь при этом шла о выполнении поляком роли запасного гонщика Haas и работе на симуляторе. В паддоке Гран При Бразилии руководителю Haas в очередной раз задали вопрос о ходе переговоров с Кубицей.
В этой сфере есть какой-либо прогресс?
Нет, никакого продвижения нет – и сейчас мне нечего вам сообщить. Все еще в процессе. Никаких новостей. Отсутствие новостей – это хорошая новость или плохая? Сам не знаю.
И на чьей стороне сейчас мяч?
На его стороне. А я просто жду.
То есть вы сделали предложение, а он должен принять решение?
Кто-то должен принять решение – и это не я. Я готов к сотрудничеству.
Руководитель Haas также прокомментировал отличные для команды результаты квалификации, которые позволят Ромен Грожану и Кевину Магнуссену начать гонку с 7-го и 9-го места соответственно.
«Думаю, нам помогла невысокая температура воздуха – а также трек. А также тот факт, что самым мягким составом здесь выбран С3. Может быть, он лучше сохраняет тепло, когда прогревается. Вчера все прошло хорошо, сегодня с точки зрения температуры мы были на пределе – но в этой ситуации остается только наслаждаться результатом».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Кубица
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
«Мяч на его стороне». Штайнер о переговорах с Кубицей
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