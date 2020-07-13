«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию
Себастьян уверен, что новое столкновение не рассорит гонщиков Скудерии
Пилоты Ferrari сошли в самом начале Гран При Штирии из-за столкновения друг с другом. Шарль Леклер на старте гонки атаковал своего напарника Себастьяна Феттеля, в итоге врезавшись в него. У болида Феттеля оторвало крыло, а машина Леклера получила поервждение днища.
Гонщики Скудерии столкнулись друг с другом уже во второй раз за последние четыре гонки. Но Феттель уверен, что это не станет поводом для конфликта.
«Все в порядке, – сказал Феттель. – Мы оба достаточно зрелые и просто двинемся дальше. Понятно, что уик-энд для нас обоих вышел плохим. И так было тяжело, а со сходом обеих машин стало еще хуже. После прошлого Гран При нам было трудно, но я всегда в оптимистичном настроении.
Хорошо, что мы уже скоро вернемся на трассу. Надеюсь, в Венгрии нам будет легче.
К сожалению, подобное случается. Это огорчает нас обоих. Понятно, что ни у кого из нас не было там злого умысла. Но нам нельзя слишком сильно себя бичевать, иначе трудно будет бороться».
После двух Гран При сезона Ferrari занимает пятое место в Кубке конструкторов, набрав всего 19 очков.
Читайте также:
Предыдущая новость
Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше
Следующая новость
Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Люк Смит