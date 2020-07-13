Пилоты Ferrari сошли в самом начале Гран При Штирии из-за столкновения друг с другом. Шарль Леклер на старте гонки атаковал своего напарника Себастьяна Феттеля, в итоге врезавшись в него. У болида Феттеля оторвало крыло, а машина Леклера получила поервждение днища.

Гонщики Скудерии столкнулись друг с другом уже во второй раз за последние четыре гонки. Но Феттель уверен, что это не станет поводом для конфликта.

«Все в порядке, – сказал Феттель. – Мы оба достаточно зрелые и просто двинемся дальше. Понятно, что уик-энд для нас обоих вышел плохим. И так было тяжело, а со сходом обеих машин стало еще хуже. После прошлого Гран При нам было трудно, но я всегда в оптимистичном настроении.

Хорошо, что мы уже скоро вернемся на трассу. Надеюсь, в Венгрии нам будет легче.

К сожалению, подобное случается. Это огорчает нас обоих. Понятно, что ни у кого из нас не было там злого умысла. Но нам нельзя слишком сильно себя бичевать, иначе трудно будет бороться».

После двух Гран При сезона Ferrari занимает пятое место в Кубке конструкторов, набрав всего 19 очков.