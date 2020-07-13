Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
3 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
136 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию

Поделились
Комментарии
«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию
Автор:
, Редактор Ф1
13 июл. 2020 г., 09:40

Себастьян уверен, что новое столкновение не рассорит гонщиков Скудерии

Пилоты Ferrari сошли в самом начале Гран При Штирии из-за столкновения друг с другом. Шарль Леклер на старте гонки атаковал своего напарника Себастьяна Феттеля, в итоге врезавшись в него. У болида Феттеля оторвало крыло, а машина Леклера получила поервждение днища.

Гонщики Скудерии столкнулись друг с другом уже во второй раз за последние четыре гонки. Но Феттель уверен, что это не станет поводом для конфликта.

«Все в порядке, – сказал Феттель. – Мы оба достаточно зрелые и просто двинемся дальше. Понятно, что уик-энд для нас обоих вышел плохим. И так было тяжело, а со сходом обеих машин стало еще хуже. После прошлого Гран При нам было трудно, но я всегда в оптимистичном настроении.

Хорошо, что мы уже скоро вернемся на трассу. Надеюсь, в Венгрии нам будет легче.

К сожалению, подобное случается. Это огорчает нас обоих. Понятно, что ни у кого из нас не было там злого умысла. Но нам нельзя слишком сильно себя бичевать, иначе трудно будет бороться».

После двух Гран При сезона Ferrari занимает пятое место в Кубке конструкторов, набрав всего 19 очков.

Читайте также:

Следующая новость
Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше

Предыдущая новость

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше

Следующая новость

Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация

Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация

Самое читаемое Сегодня

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!
Формула 1 / Формула 1

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше
Формула 1 / Формула 1

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию
Формула 1 / Формула 1

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое
Формула 1 / Формула 1

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

Хэмилтон упрекнул Ferrari в отказе бороться с расизмом
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон упрекнул Ferrari в отказе бороться с расизмом

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем
Формула 1 / Формула 1

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

Самое важное:

Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация
Формула 1 / Формула 1
1мин

Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию
Формула 1 / Формула 1

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше
Формула 1 / Формула 1

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше

Хэмилтон упрекнул Ferrari в отказе бороться с расизмом
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон упрекнул Ferrari в отказе бороться с расизмом

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

2
Формула 1

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше

3
Формула 1

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию

4
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

5
Формула 1

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация
Формула 1

Racing Point ответила Renault: заблуждения и неверная информация

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию
Формула 1

«Мы зрелые и двинемся дальше». Феттель не стал винить Леклера за аварию

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше
Формула 1

Протест Renault на Racing Point: в чем суть претензий и что будет дальше

Хэмилтон упрекнул Ferrari в отказе бороться с расизмом
Формула 1

Хэмилтон упрекнул Ferrari в отказе бороться с расизмом

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое
Формула 1

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.