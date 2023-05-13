«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими
Беат Цендер проработал в Формуле 1 три десятилетия – и поделился несколькими любопытными историями, произошедшими за это время
Карьера Цендера по-своему уникальна. Всю свою жизнь швейцарец проработал в одной команде – Sauber. Начав простым механиком еще в середине 80-х в гонках на выносливость, позже он вместе с Петером Заубером дебютировал в Ф1 в 1993-м.
Уже два года спустя Беат стал тим-менеджером – и сохраняет этот пост поныне. Он прошел через многочисленные преобразования коллектива из Хинвиля, успев поработать в BMW Sauber и Alfa Romeo, и накопил за это время огромный багаж интересных историй.
Недавно Цендер стал гостем немецкой редакции родственного Motorsport.com онлайн-издания Motorsport-Total – и поделился воспоминаниями. Разговор зашел о Кими Райкконене, с которым швейцарец работал в 2001 году, когда тот только пришел в Ф1, а также перед завершением карьеры Айсмена в сезонах-2019-21.
«Пилотирование машины доставляло ему огромной удовольствие, – рассказал Беат. – А все остальное в Ф1 лишь раздражало. Будь его воля, он проводил бы Гран При в 20 метрах от своего дома, чтобы приходить в паддок пешком».
Он добавил: «Я могу назвать Кими одним из самых необычных людей в плане отношений. Если тебе удавалось заслужить его доверие, он принимал тебя в друзья. Пока, конечно, ты не давал ему повода изменить решение.
Помню, я узнал о его переходе из McLaren в Ferrari [перед сезоном-2007] за год до официального объявления. И если бы хоть намеком проболтался кому-то об этом, то навсегда перестал бы быть его другом.
Со временем наши отношения стали не только дружескими, но, можно сказать, очень близкими».
Кими Райкконен, Ferrari, Беат Цендер, тим-менеджер Sauber, 2018 год
Знакомство тим-менеджера с юным гонщиком состоялось на самых первых тестах Кими в Муджелло, которые уже стали легендой.
«Петер Заубер приложил огромные усилия, чтобы убедить Формулу 1 вообще выдать ему Суперлицензию, – рассказал Цендер. – Уже после дебютных тестов мы твердо решили, что будем добиваться этого. Пришлось потрудиться.
В физическом плане Кими вообще не был готов к Ф1. Что такое Формула Renault (где Райкконен ездил до перехода в чемпионат мира – прим.ред.)? Там вообще не требуется никакая мускулатура шеи. Мы разработали целую программу из упражнений, брифингов, технических занятий по устройству машины.
Мы тогда очень серьезно инвестировали в Кими. И он до сих пор благодарен нам за это».
Покинув Sauber после дебютного сезона-2001, Райкконен, уже выступая за McLaren, сохранил привычку перед стартом гонки заходит к Цендеру и узнавать, с каким количеством топлива будут стартовать пилоты швейцарской команды (в ту пору в Ф1 были разрешены дозаправки) – сообщая в ответ свои данные.
«Я всегда знал, на каком круге его ждет пит-стоп, а он располагал информацией о наших пилотах, – улыбнулся Беат. – Мы никому об этом не рассказывали, все оставалось только между нами».
В 2019-м гонщик вернулся в Хинвиль – уже в статусе звезды спорта и чемпиона мира. Цендер, продолжавший работу в команде уже под флагами Alfa Romeo, заверил, что к тому времени гонщик нисколько не растерял мотивации или желания выходить на старт.
«В гонках он по-прежнему был великолепен, – заверил Цендер. – Кими даже не требовалось говорить, что нужно менять в настройках. Он сам все прекрасно знал, так как отлично разбирался в технике.
На самом деле, Кими был гораздо более умным и образованным человеком, чем могло показаться со стороны. У него не было и толики лени. Просто повороты стали надвигаться на него слишком быстро…»
Также тим-менеджер раскрыл секрет радиопереговоров Райкконена: «Когда он переходил на крик, когда ворчал или ругался – мы знали, что все в порядке, и он занят делом. Но вот если начинал говорить спокойно, тогда что-то явно было не так и он знал, что проигрывает».
Сейчас Беат Цендер вместе с Андреасом Зайдлем готовит Sauber к началу сотрудничества с Audi
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Рассказывая о выступлениях финна за Alfa Romeo, Цендер вспомнил историю из Сильверстоуна-2019: «По ходу гонки Кими сказал нам, что с машиной что-то не так, и у нее сильная недостаточная поворачиваемость. Мы ответили, что все проверим. Он крикнул: "Так проверяйте быстрее!". Мы посмотрели данные и успокоили его, что все в порядке – возможно, дело было в порыве ветра.
Но прошло два круга, и он повторил: "Тут явно что-то не так, проверьте снова". Но мы опять ничего не увидели. Он и в третий раз заговорил об этом, а в четвертый уже не стал – в повороте "Копс" у него сорвало переднее крыло, и машина улетела с трассы. Кими был прав в своих подозрениях, а мы ничем не смогли ему помочь».
Райкконен завершил долгую карьеру в Ф1 в конце 2021-го и, по мнению тим-менеджера, больше не вернется в Большие Призы. Ну а сам Беат продолжает работу в команде, которой отдал почти четыре десятилетия.
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