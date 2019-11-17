«Мы знали, что быстрее Mercedes». Ферстаппен не удивился победе в Бразилии
По словам голландского гонщика, он был уверен в своем превосходстве по скорости, но Льюис Хэмилтон все равно не давал ему расслабиться.
Макс Ферстаппен одержал в Бразилии свою третью победу в этом сезоне. Он завоевал поул, однако из-за заминки на пит-лейне позади Роберта Кубицы оказался позади Льюиса Хэмилтона после первого пит-стопа. Совершив обгон, Макс вернул себе лидерство.
Под конец гонки Ферстаппену пришлось вновь обгонять Хэмилтона: пилот Red Bull лидировал, но воспользовался появлением машины безопасности, которая выехала на трассу после схода Валттери Боттаса, и сменил себе шины на свежий комплект Soft. Он вернулся на трассу вторым и сумел повторно обогнать Хэмилтона.
«Льюис был хорош, так что мне приходилось постоянно атаковать, – заявил Ферстаппен сразу после финиша. – Ну и нашим механикам нужно было показывать высший класс на пит-стопах. Дважды нам приходилось обходить его, возвращая лидерство. И под конец с тем комплектом резины, который у меня был, я контролировал гонку. Было здорово, и я рад победе».
Голландец добавил: «Я был позади него, атаковал изо всех сил, чтобы подобраться, и смог оказаться в зоне DRS. Мы с самого начала знали, что у нас уик-энд у нас выше максимальная скорость, так что было круто опередить его».
Ферстаппен одержал свою победу в день, когда исполнилось 113 лет со дня рождения Соитиро Хонды, основателя компании Honda.
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|Гонка
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|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Мы знали, что быстрее Mercedes». Ферстаппен не удивился победе в Бразилии
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