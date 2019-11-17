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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Мы знали, что быстрее Mercedes». Ферстаппен не удивился победе в Бразилии

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«Мы знали, что быстрее Mercedes». Ферстаппен не удивился победе в Бразилии
Автор:
, Редактор
17 нояб. 2019 г., 21:10

По словам голландского гонщика, он был уверен в своем превосходстве по скорости, но Льюис Хэмилтон все равно не давал ему расслабиться.

Макс Ферстаппен одержал в Бразилии свою третью победу в этом сезоне. Он завоевал поул, однако из-за заминки на пит-лейне позади Роберта Кубицы оказался позади Льюиса Хэмилтона после первого пит-стопа. Совершив обгон, Макс вернул себе лидерство.

Под конец гонки Ферстаппену пришлось вновь обгонять Хэмилтона: пилот Red Bull лидировал, но воспользовался появлением машины безопасности, которая выехала на трассу после схода Валттери Боттаса, и сменил себе шины на свежий комплект Soft. Он вернулся на трассу вторым и сумел повторно обогнать Хэмилтона.

«Льюис был хорош, так что мне приходилось постоянно атаковать, – заявил Ферстаппен сразу после финиша. – Ну и нашим механикам нужно было показывать высший класс на пит-стопах. Дважды нам приходилось обходить его, возвращая лидерство. И под конец с тем комплектом резины, который у меня был, я контролировал гонку. Было здорово, и я рад победе».

Голландец добавил: «Я был позади него, атаковал изо всех сил, чтобы подобраться, и смог оказаться в зоне DRS. Мы с самого начала знали, что у нас уик-энд у нас выше максимальная скорость, так что было круто опередить его».

Ферстаппен одержал свою победу в день, когда исполнилось 113 лет со дня рождения Соитиро Хонды, основателя компании Honda.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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