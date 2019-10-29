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Формула 1 / Новость

«Мы же не обвиняем их из-за скорости в поворотах». Бинотто оскорбили слухи о протестах

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«Мы же не обвиняем их из-за скорости в поворотах». Бинотто оскорбили слухи о протестах
Автор:
, Редактор
29 окт. 2019 г., 14:13

Глава Скудерии опроверг все спекуляции в отношении того, что команда нарушила регламент при постройке силовой установки 2019 года.

Во время Гран При Мексики в паддоке появились слухи, что соперники готовят протест в отношении Ferrari, основываясь на подозрениях, что двигатели из Маранелло имеют преимущество в мощности за счет нарушения технического регламента. Предполагалось, что этот протест будет подан или в Мексике, или в США, но только в том случае, если пилоты Ferrari финишируют на высоких позициях.

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В Мехико Себастьян Феттель и Шарль финишировали вторым и четвертым, и протест подан не был. В эксклюзивном интервью Motorsport.com глава команды Маттиа Бинотто объяснил, что ему достоверно ничего неизвестно о протесте, но никаких нарушений в итальянских моторах нет.

«Начнем с того, что все команды Формулы 1 трудятся изо всех сил, чтобы добиться преимуществ, – сказал Бинотто. – Лично мы очень старались улучшить нашу силовую установку, которая была не самой выдающийся на момент введения нового регламента в 2014 году. Теперь мы первые и гордимся этим.

Скажу прямо, обидно читать то, что пишут в газетах и интернете. В прошлом преимущество было на стороне наших соперников, и никто их не обвинял. Когда наши моторы уступали конкурентам, мы лишь старались сделать их лучше. Было бы приятнее не читать и не слышать подозрения в наш адрес.

FIA всегда подробно смотрит на данные телеметрии, всегда проверяет силовые установки на предмет соответствия регламенту. Это делается и перед каждым сезоном, и на каждой гонке. У меня нет никаких подтверждений того, что готовится протест или что кто-то уже что-то подал в FIA».

При этом Бинотто заявил, что мощность моторов Ferrari преувеличена.

«У нас есть преимущество. Быть может, не такое существенное, как некоторым кажется, – сказал он. – Но мы работали над этим и гордимся результатом.

Дело еще и в том, что прижимная сила у нас ниже, чем у конкурентов. Это дает меньшее лобовое сопротивление. Однако из-за этого мы проигрываем в поворотах. Я думаю, скорость на прямых обеспечивается комбинацией мощности двигателя и меньшего лобового сопротивления.

Мы же никого не обвиняем просто из-за того, что они хороши в поворотах. Не говорим, что они получили преимущество за счет какого-то обмана. Я не думаю, что они нарушают. Как и мы не нарушаем, показывая высокую скорость на прямых. Это просто результат того, какой вы создаете свою машину».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Сергей Иванов

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