«Мы зашли слишком далеко». В Mercedes объяснили проблемы Хэмилтона

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С лета 2009 года, когда Льюис Хэмилтон стал только 19-м в квалификации домашнего этапа в Сильверстоуне, британец ни разу не выбывал из борьбы в субботу уже в первом сегменте (за исключением случаев, когда его подводила машина). Но в прошедший уик-энд в Джидде британец не смог пройти дальше стартового отрезка именно по скорости.

Немногим лучше обстояли дела семикратного чемпиона и в гонке – Льюис не без труда финишировал десятым. Если не учитывать прошлогодний Гран При Азербайджана с ошибкой на рестарте, таких низких результатов у Хэмилтона не было с «догибридного» 2013 года.

«Такому выступлению есть несколько причин, – объяснил по ходу традиционного видеобрифинга главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин. – Но главная из них в том, что мы пока не понимаем машину так хорошо, как хотим. Мы провели на ней только две гонки.

Потому мы с Льюисом продолжаем исследование различных настроек, пытаясь найти то направление, которое позволит добиться скорости. По итогам пятницы [в Джидде] мы кое-что отыскали – и попробовали развить эту тему в субботней тренировке. Однако в результате зашли слишком далеко.

С самого начала проблемой для нас была нехватка сцепления задних колес. В Джидде это очень важный фактор, так как он обеспечивает пилотам уверенность в машине. Когда сцепление есть, вы можете ехать быстро у самого ограждения.

В общем, мы зашли слишком далеко [в работе с настройками] – но это тоже был полезный опыт. Пока наша машина недостаточно быстра, и нам как можно быстрее нужно добавить ей скорости».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, на пит-стопе

Тактические сложности

Результат Льюиса мог бы получиться лучше, успей он сменить шины в режиме VSC – но судьи закрыли въезд в боксы, так как именно в этом месте остановилась машина Даниэля Риккардо.

«Сначала объявили только о виртуальной машине безопасности. Льюис был уже у самого въезда на пит-лейн, и именно в этот момент судьи закрыли его, – объяснил Шовлин. – Когда остановившуюся машину убрали, режим VSC сняли, а въезд открыли, у Льюиса уже не было возможности провести пит-стоп без большой потери позиций.

Шины Hard работали очень долго и стабильно, потому мы пробовали создать достаточный отрыв от McLaren [Ландо Норриса] позади. Преимущество Льюиса постепенно увеличивалось. Думаю, пит-стоп в районе 39-40 круга позволил бы Льюису не просто остаться впереди, но и включиться затем в борьбу с Валттери Боттасом из Alfa Romeo и пилотами Alpine.

Наши расчеты показывали, что на свежем комплекте у нас был шанс обогнать их на трассе и закончить гонку на шестой позиции».

По итогам двух этапов Хэмилтон занимает пятое место в чемпионате пилотов. Так низко в таблице по итогам пары Гран При он не был с 2009 года.