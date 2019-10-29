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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

«Мы вынуждены держаться подальше». Хэмилтон упрекнул Ферстаппена в агрессии

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«Мы вынуждены держаться подальше». Хэмилтон упрекнул Ферстаппена в агрессии
Автор:
, Журналист (Global)
29 окт. 2019 г., 13:09

По словам действующего чемпиона мира, когда рядом с ним на трассе машина Макса Ферстаппена, он вынужден действовать не так, как в борьбе с другими соперниками.

Хэмилтон и Ферстаппен сошлись в борьбе на старте Гран При Мексики, что привело к контакту между их машинами и вынудило обоих выехать с асфальта.

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Спустя пять кругов пилот Red Bull не поделил дорогу с другим представителем Mercedes Валттери Боттасом, в результате чего проколол заднее колесо и фактически потерял гонку. 

Судьи не увидели вины Макса ни в одном из инцидентов, однако после финиша Льюис Хэмилтон с Себастьяном Феттелем поделились мнением о подходе Макса к борьбе на трассе.

«Думаю, все пилоты в чем-то отличаются друг от друга, – отметил британец. – Кто-то умнее, кто-то очень умен и агрессивен, а кто-то бесхитростен. 

Используя свой опыт по ходу борьбы с разными соперниками ты оставляешь одним больше места, а другим оно не требуется. Они и так вежливы на трассе.

Но Макс… С Максом почти всегда сталкиваешься, если только не оставишь ему побольше места. Так что обычно мы вынуждены держаться от него подальше».

Он добавил: «Но [во втором повороте в Мехико] у меня не было лишнего места, которое я мог ему оставить. В то же время мне не кажется, что тут можно говорить об умысле или чем-то таком.

Он просто притягивает к себе такие вещи, но мне все же удалось уехать после этого своим ходом и в прямом направлении». 

Феттель поддержал соперника: «Полностью подписываюсь под этими словами. Все именно так и есть». 

Рассказывая о собственном столкновении с Максом в Мехико. Валттери Боттас высказался в схожем ключе: «Как по мне, он выскочил из ниоткуда. Знаете, я не мог испариться из того поворота. Он нырнул внутрь, наши машины соприкоснулись. Я правда не мог избежать контакта, а он, полагаю, заслужил свой прокол. 

Все пилоты разные – кто-то более агрессивен, кто-то менее. С кем-то я вообще никогда не вел плотной борьбы. Мне сложно говорить в деталях про каждого гонщика».

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Джек Беньон

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