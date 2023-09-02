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«Мы выбрали настройки на гонку». Упущенный поул не расстроил Макса

Пилот Red Bull Racing объяснил, почему «ему не на что жаловаться» после квалификации Гран При Италии

Филип Клерен
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен пять раз подряд стартовал с поула на отрезке между Гран При Монако и Великобритании – но после этого первая позиция решетки стала частенько доставаться соперникам. 

В Венгрии квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон, а в Спа первым – правда, после штрафа Макса – стартовал Шарль Леклер. Правда, в воскресенье сильнейшим все равно становился Ферстаппен.

Именно по этой причине голландца не слишком расстроило поражение от Карлоса Сайнса в субботней сессии итальянского этапа. 

«На самом деле, такой результат вовсе не удивил, они были быстры здесь и год назад, – объяснил лидер сезона, говоря о Ferrari. – Кроме того, посмотрите на их заднее крыло – оно явно сделано специально для Монцы. То, что стоит у нас, не самым оптимальным образом подходит для этой трассы, особенно на одном быстром круге. 

Но в гонке все должно быть лучше. Так что я бы не сказал, что пребываю в шоке. Если вспомнить квалификацию, то в каждом из сегментов борьба складывалась очень упорно. 

Кроме того, у меня была не самая простая пятница. Но, думаю, мне не о чем жаловаться».

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

На уточняющий вопрос, что именно не вышло у Red Bull в пятницу, Макс объяснил: «Здесь несколько сложнее отыскать верный баланс между прижимной силой [и лобовым сопротивлением]. Но уже сегодня утром мы были куда более довольны. Полагаю, сейчас машина уже хорошо работает как на одном быстром круге, так и на длинной дистанции.  

Так что я вполне доволен вторым местом на старте. Знаете, в Монце отрывы всегда очень малы. Порой ты оказываешься чуть впереди, порой это удается кому-то другому. В любом случаю, я полностью уверен в преддверии гонки».

В 2022 году Ферстаппен также показал в квалификации Гран При Италии второе время, уступив 0,145 секунды Шарлю Леклеру. При этом пилот Red Bull стартовал седьмым из-за замены компонента мотора, но уже на 12-м круге вышел в лидеры, после чего выиграл гонку.

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