«Мы выбрали настройки на гонку». Упущенный поул не расстроил Макса
Пилот Red Bull Racing объяснил, почему «ему не на что жаловаться» после квалификации Гран При Италии
Макс Ферстаппен пять раз подряд стартовал с поула на отрезке между Гран При Монако и Великобритании – но после этого первая позиция решетки стала частенько доставаться соперникам.
В Венгрии квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон, а в Спа первым – правда, после штрафа Макса – стартовал Шарль Леклер. Правда, в воскресенье сильнейшим все равно становился Ферстаппен.
Именно по этой причине голландца не слишком расстроило поражение от Карлоса Сайнса в субботней сессии итальянского этапа.
«На самом деле, такой результат вовсе не удивил, они были быстры здесь и год назад, – объяснил лидер сезона, говоря о Ferrari. – Кроме того, посмотрите на их заднее крыло – оно явно сделано специально для Монцы. То, что стоит у нас, не самым оптимальным образом подходит для этой трассы, особенно на одном быстром круге.
Но в гонке все должно быть лучше. Так что я бы не сказал, что пребываю в шоке. Если вспомнить квалификацию, то в каждом из сегментов борьба складывалась очень упорно.
Кроме того, у меня была не самая простая пятница. Но, думаю, мне не о чем жаловаться».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
На уточняющий вопрос, что именно не вышло у Red Bull в пятницу, Макс объяснил: «Здесь несколько сложнее отыскать верный баланс между прижимной силой [и лобовым сопротивлением]. Но уже сегодня утром мы были куда более довольны. Полагаю, сейчас машина уже хорошо работает как на одном быстром круге, так и на длинной дистанции.
Так что я вполне доволен вторым местом на старте. Знаете, в Монце отрывы всегда очень малы. Порой ты оказываешься чуть впереди, порой это удается кому-то другому. В любом случаю, я полностью уверен в преддверии гонки».
В 2022 году Ферстаппен также показал в квалификации Гран При Италии второе время, уступив 0,145 секунды Шарлю Леклеру. При этом пилот Red Bull стартовал седьмым из-за замены компонента мотора, но уже на 12-м круге вышел в лидеры, после чего выиграл гонку.
Видео: стартовая решетка Гран При Италии
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