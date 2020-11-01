«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле

На старте Пьер Гасли хорошо начал движение. но уперся в машину Льюиса Хэмилтона. был вынужден приподнять ногу с газа и потому пропустил Даниэля Риккардо. После этого он закрепился на пятом месте, поддерживая темп австралийца из Renault, который в итоге финишировал третьим.

Однако сам Гасли очень быстро выбыл из борьбы. После нескольких кругов команда сообщила о критических показателях машины и потребовала остановиться в боксах. Как оказалось, дело было в давлении охлаждающей жидкости, которое резко упало и угрожало надежности всей силовой установки.

Пьер признался, что еще до старта знал о возможности такого сценария.

«Невероятно обидно, что все так закончилось, – рассказал он в официальном пост-гоночном шоу Формулы 1. – До этого момента все складывалось просто отлично.

Но еще по пути из боксов на решетку парни зафиксировали снижение давления. На решетке они попытались сделать все, что было возможно – увы, но эти усилия не помогли, и нам пришлось сойти уже после нескольких кругов».

Он добавил: «Вы всегда верите в лучшее. Я очень здорово стартовал, отлично среагировав на сигнал светофора. Попробовал поравняться с Льюисом, но понял, что мы слишком близко, потому чуть сбросил. После этого мы оставались пятыми, но я знал, что машина быстра.

Даниил [Квят] сегодня финишировал четвертым, а мой темп был чуть выше, чем у него. Уверен, что смог бы побороться за место в первой пятерке. Заканчивать так домашнюю гонку очень тяжело, но к сожалению, таков уж автоспорт».

Благодаря четвертому месту Квята AlphaTauri чуть сократила отставание от Ferrari в Кубке конструкторов. За четыре Гран При до конца сезона между двумя итальянскими командами 14 очков.