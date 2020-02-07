«Мы все исправим за одну гонку». Браун исключил неприятные сюрпризы с регламентом-2021

Переход чемпионата на совершенно новый технический регламент, который состоится в будущем году, должен сделать гонки интереснее и уплотнить пелотон. Однако в случае глобальных изменений всегда существует риск, что кто-то из конструкторов отыщет в формулировках «серые» зоны и за счет этого получит преимущество над остальными.

По мнению Росса Брауна, чья команда в 2009 году выиграла титул во многом благодаря умелому прочтению правил и использованию двойного диффузора, сейчас повторение подобного сценария невозможно.

Он объяснил свою уверенность новой процедурой внесения изменений в правила, в которой участвуют команды и руководители спорта. Она базируется на том, что FIA и менеджмент Ф1 будут иметь по десять голосов, команды – по одному каждая. Чтобы внести изменения немедленно, потребуется собрать 28 голосов, для коррекции регламента на будущий сезон – только 25.

Это означает, что даже если одна или две команды выступают категорически против, они не в силах заблокировать принятие невыгодного им решения. Это позволит всем остальным совместными усилиями запретить любую находку, позволяющую одному из участников чемпионата добиться преимущества за счет «серых» зон.

Говоря о предстоящих изменениях на встрече с журналистами, Браун сказал: «Прежде структура руководства была такой, что для принятия решений требовалось согласие всех команд.

Мы настаивали на переходе к такой процедуре, которая позволит вносить изменения намного оперативнее. И даже если кто-то найдет в будущем "прореху" в правилах, она будет закрыта уже к следующей гонке. Сейчас подобное нереально.

Если одна команда вырвется вперед благодаря решению, о котором никто не думал, и которое никто не предусмотрел, это нарушит принципы, к которым мы стремимся. Новая структура руководства оставит нам возможность при достаточной поддержке других команд остановить использование этой идеи. А это уже совершенно иная философия.

В таких условиях каждый, кто найдет "прореху", спросит себя – а стоит ли рисковать, использовать ее, если всегда есть риск запрета? Или, может, стоит рассказать FIA о найденном непредусмотренном эффекте?».

При этом, по мнению Брауна, новый подход вовсе не станет барьером для инноваций. Он заверил, что оперативные изменения правил будут использоваться только в случае явного перекоса в расстановке сил из-за «серых» зон.

«Наша цель – чтобы свод правил был понятным, а люди стремились добиться максимума в этих рамках, – объяснил Росс. – И думаю, они должны полагаться на нас и на FIA, будучи уверенными, что мы не собираемся наказывать за яркие идеи. И это субъективно.

Но самая главная идея вот в чем: если кто-то по ошибке не там поставил запятую в регламенте, позволит ли это адвокатам трактовать все иначе? Я думаю, что нет.

У нас есть намерения, и мы понимаем, что сможем добиться своего. Это здорово, причем структура управления Ф1 для нас является столь же важной частью перемен, как и все другие изменения, которые мы проводим».

Браун добавил: «Я готов допустить, что кто-то – как это было и в 2009-м – сделает все верно, а кто-то наделает ошибок. Но тут важно понимать, что [с 2014 года] побеждают только три команды, и так продолжалось бы и дальше, поскольку все остальные слишком далеко.

Если вспомнить размеры бюджетов у лидеров, то понятен риск того, что небольшого спада в экономике хватит, чтобы [у Формулы 1] возникли серьезные проблемы.

Однако есть шанс, что в 2021-м кто-то составит им конкуренцию. Полагаю, эта перезагрузка нужна всем. Иначе я просто не представляю, как можно скорректировать сложившуюся ситуацию».

При этом Росс согласился с тем, что стабильность в правилах приводит к выравниванию сил, но объяснил, что сейчас это основной аргумент топ-команд в пользу того, почему желательно менять как можно меньше.

«Именно этим они защищаются, – сказал гоночный босс Ф1. – Говорят, что если продолжать все как есть, то уровень соперничества вырастет сам собой за счет стабильности. Но такая стабильность ограничена тремя командами – теми, что тратят в год примерно по 500 миллионов фунтов. Нам не кажется, что это правильная ситуация. Мы хотим, чтобы команды Ф1 приходили к успеху более разумным путем.

Мы хотим, чтобы Mercedes оказалась в ситуации, когда получала бы так много за вложенные деньги, что у них даже мыслей не возникало об уходе. Они бы тратили, но получали бы гораздо больше.

И даже если бы у компании изменилась экономическая ситуация, в этом не было бы ничего страшного, так как команда бы справилась. Именно поэтому, как нам кажется, и нужны перемены».