«Мы воспитаем Мазепина». Глава команды пообещал разобраться с российским пилотом

В конце прошлого года российский дебютант Формулы 1 Никита Мазепин оказался в центре скандала из-за собственного поста в соцсетях. Пилот опубликовал видео, на котором без спроса хватает девушку за грудь.

Поведение Мазепина вызвало возмущение болельщиков, которые требовали его немедленно уволить. Команда россиянина Haas выпустила заявление с осуждением действий пилота и пообещала провести внутреннее разбирательство, отказавшись раскрыть детали.

Члены команды старались не комментировать ситуацию, оставляя мнения внутри Haas. Однако теперь глава коллектива Гюнтер Штайнер написал большое письмо, в котором подробно раскрыл отношение Haas к произошедшему и дальнейшие планы действий.

«Он сделал то, чего не следовало, а мы не стали слишком откровенно высказывать свои мысли в тот момент, – написал Штайнер в колонке для The-Race. – Он извинился, он знает, что был не прав. А нам теперь надо убедиться, что он извлечет уроки, сосредоточится на гонках и больше никогда такого не сделает. Он все знает и понимает, что ошибся.

Мы не делаем вид, будто ничего не было. Но я не из тех, кто бьет в лицо стоящего на коленях, это не подобающе. Речь о молодом человеке, которому надо вырасти. Конечно, мы приняли меры и продолжим их принимать. Мы не говорим, что все в порядке и не спускаем ему произошедшее. Мы воспитываем его и продолжим воспитывать.

Последствия будут, если это или что-то подобное случится вновь. Мы сделали необходимые вещи, чтобы он стал лучше и не повторял такого. Он взял на себя ответственность, что для меня было важно. Я всегда говорю, что если знаешь, где ошибся, то можешь исправиться. Но если все отрицаешь, то ничего не выйдет.

У людей есть свои мнения, это нормально. Внутри команды людям тоже не понравилось произошедшее, поэтому мы относимся к ситуации серьезно. Но я не стану раскрывать в деталях, что мы сделали и продолжаем делать. Дело не закрыто и забыто, процесс идет. Я знаю, что к соцсетям нужно относиться ответственно».