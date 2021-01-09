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Формула 1 / Новость

«Мы воспитаем Мазепина». Глава команды пообещал разобраться с российским пилотом

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«Мы воспитаем Мазепина». Глава команды пообещал разобраться с российским пилотом
Автор:
, редактор

Гюнтер Штайнер впервые подробно высказался по ситуации с Никитой

В конце прошлого года российский дебютант Формулы 1 Никита Мазепин оказался в центре скандала из-за собственного поста в соцсетях. Пилот опубликовал видео, на котором без спроса хватает девушку за грудь. 

Поведение Мазепина вызвало возмущение болельщиков, которые требовали его немедленно уволить. Команда россиянина Haas выпустила заявление с осуждением действий пилота и пообещала провести внутреннее разбирательство, отказавшись раскрыть детали. 

Члены команды старались не комментировать ситуацию, оставляя мнения внутри Haas. Однако теперь глава коллектива Гюнтер Штайнер написал большое письмо, в котором подробно раскрыл отношение Haas к произошедшему и дальнейшие планы действий. 

«Он сделал то, чего не следовало, а мы не стали слишком откровенно высказывать свои мысли в тот момент, – написал Штайнер в колонке для The-Race. – Он извинился, он знает, что был не прав. А нам теперь надо убедиться, что он извлечет уроки, сосредоточится на гонках и больше никогда такого не сделает. Он все знает и понимает, что ошибся.

Мы не делаем вид, будто ничего не было. Но я не из тех, кто бьет в лицо стоящего на коленях, это не подобающе. Речь о молодом человеке, которому надо вырасти. Конечно, мы приняли меры и продолжим их принимать. Мы не говорим, что все в порядке и не спускаем ему произошедшее. Мы воспитываем его и продолжим воспитывать.

Последствия будут, если это или что-то подобное случится вновь. Мы сделали необходимые вещи, чтобы он стал лучше и не повторял такого. Он взял на себя ответственность, что для меня было важно. Я всегда говорю, что если знаешь, где ошибся, то можешь исправиться. Но если все отрицаешь, то ничего не выйдет.

У людей есть свои мнения, это нормально. Внутри команды людям тоже не понравилось произошедшее, поэтому мы относимся к ситуации серьезно. Но я не стану раскрывать в деталях, что мы сделали и продолжаем делать. Дело не закрыто и забыто, процесс идет. Я знаю, что к соцсетям нужно относиться ответственно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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