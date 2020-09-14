Гран При Тосканы стал очередным невыразительным выступлением Скудерии. Хотя после старта Шарль Леклер какое-то время шел третьим, в итоге они с Себастьяном Феттелем финишировали только на девятой и десятой позициях. Еще два очка команде принес штраф Кими Райкконена.

Гонка стала 1000-й для Ferrari в чемпионатах Ф1, по ходу уик-энда прошли несколько мероприятий, посвященных истории команды. Гостями этапа стали руководители компании из Маранелло Джон Элканн и Эрик Камильери.

Оба не стали скрывать, что недовольны результатами команды.

«Послушайте, мы сейчас в яме, и мы знаем об этом, – сказал генеральный директор Ferrari Камильери. – Так вышло из-за стечения факторов, и все, что я сейчас скажу, будет восприниматься как оправдания. А мы не собираемся оправдываться.

Важно сконцентрироваться на тех проблемах, которые у нас есть, и работать с полной самоотдачей. Мы нацелены вернуться на те позиции, которые считаем правильными».

Отвечая на вопрос, реально ли ждать прогресса уже в 2021 году, Камильери добавил: «Если оценивать ситуацию реалистично, это сложно.

В Формуле 1 вам всегда приходится сражаться – как на трассе, так и в доработках. И здесь нет волшебной палочки, для всего требуется время. Надеюсь, что чуть большая гибкость в правилах будущего года как минимум позволит нам продвинуться вперед относительно тех позиций, на которых мы находимся сейчас.

Снимаю шляпу перед Mercedes, они отлично поработали. Посмотрим, станут ли новые правила 2022 года полной перезагрузкой. Мы надеемся на это».