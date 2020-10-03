«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda
По мнению основателя Формулы Е, решение японского производителя свернуть программу в Ф1 вредит миру автогонок
В Honda развали причиной своего ухода из Формулы 1 желание сконцентрироваться на электрических технологиях.
Несмотря на это, глава Формулы Е Алехандро Агаг не нашел в решении компании ничего хорошего.
«Я вижу в этом скверную новость для мира гонок в целом, – цитирует испанца агентство Reuters. – Мне не кажется, что тут есть хорошая новость для Формулы Е и плохая для Формулы 1.
Нам в Формуле Е тоже нужна Ф1, чтобы добиваться успеха. Мы не видим друг в друге конкурентов. Мы все в одной лодке и соперничаем с теннисом, футболом и другими спортивными дисциплинами».
Он добавил: «Если какой-то производитель покидает гонки, это не значит, что он непременно вернется к нам через другую дверь. Он может вообще свернуть все программы, и в этом нет ничего хорошего для нас».
В Honda уже подтвердили, что несмотря на выбор «электрического» вектора развития компания не собирается участвовать в Формуле Е как минимум в ближайшее время.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Автор
|Александр Кабановский