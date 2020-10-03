«Мы в одной лодке». Агаг не стал радоваться уходу Honda

В Honda развали причиной своего ухода из Формулы 1 желание сконцентрироваться на электрических технологиях.

Несмотря на это, глава Формулы Е Алехандро Агаг не нашел в решении компании ничего хорошего.

«Я вижу в этом скверную новость для мира гонок в целом, – цитирует испанца агентство Reuters. – Мне не кажется, что тут есть хорошая новость для Формулы Е и плохая для Формулы 1.

Нам в Формуле Е тоже нужна Ф1, чтобы добиваться успеха. Мы не видим друг в друге конкурентов. Мы все в одной лодке и соперничаем с теннисом, футболом и другими спортивными дисциплинами».

Он добавил: «Если какой-то производитель покидает гонки, это не значит, что он непременно вернется к нам через другую дверь. Он может вообще свернуть все программы, и в этом нет ничего хорошего для нас».

В Honda уже подтвердили, что несмотря на выбор «электрического» вектора развития компания не собирается участвовать в Формуле Е как минимум в ближайшее время.