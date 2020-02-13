Мы узнали цену комплимента от Зака Брауна. 20 фунтов!

Традиционно размеренное течение мероприятия, которое сегодня прошло на базе команды McLaren в Уокинге, было ненадолго прервано шуткой одного из боссов коллектива. Представив публике болид MCL35 и побеседовав с пилотами «конюшни», ведущий пригласил на сцену руководителя команды Андреаса Зайдля и генерального директора McLaren Зака Брауна – и попросил последнего рассказать об атмосфере, которая сейчас царит в команде.

«Надо отдать должное нашим пилотам, – сказал в ответ Браун. – McLaren сам по себе – отличное и, скажем так, нескучное место для работы. Но и от наших гонщиков коллектив получает немало дополнительной и очень ценной энергии. Андреас также прекрасно выполняет свою работу – он создает команду, ставит передней правильные цели и ведет ее вперед. Думаю, вряд ли мы смогли бы найти кого-то более подходящего, чтобы возглавить команду Формулы 1».

В этот момент Зайдль, стоявший на сцене рядом с боссом, потрепал того по плечу – на что Браун ответил: «С тебя двадцать баксов за это. Вернее, фунтов – мы же в Англии!»

«Нет, серьезно, я очень вдохновлен тем, что у нас сейчас происходит, – продолжил директор McLaren. – У нас впереди еще длинный путь, но первые шаги мы уже сделали – и я с нетерпением жду возможности сделать очередной шаг на Гран При Австралии».