Развязка квалификации в Шпильберге наступила в тот момент, когда Валттери Боттас выскочил в гравийную зону безопасности четвертого поворота, но Льюис Хэмилтон не смог воспользоваться этой ошибкой напарника и отобрать у него поул.

Между тем, если сам финский пилот Mercedes ничуть не пострадал от собственной ошибки, то Даниэль Риккардо потерял из-за нее свой единственный быстрый круг в финале. Гонщик Renault был очень быстр весь уик-энд, но его тактика в третьем сегменте предусматривала всего одну быструю попытку, которая оказалась испорчена желтыми флагами.

«Я увидел облако пыли, но подумал, что он [Боттас] просто зацепил обочину колесом, – рассказал в эфире Sky австралиец, которому теперь предстоит стартовать десятым. – Ты можешь сделать это в четвертом повороте и просто поехать дальше.

Я заметил желтые флаги и мигающие огни и подумал, что судьи избыточно отреагировали на небольшую ошибку. Но оказалось, что он именно вылетел. Я этого не видел. Но не повезло именно мне».

Риккардо добавил: «Я знал, что перерыв никак не сказался на моей скорости. Мне очень хотелось поскорее вернуться в борьбу, потому особенно досадно, что так вышло. Я думаю, мы точно не десятые по скорости. И завтра попытаюсь добиться большего».

Говоря о гонке, Даниэль не придал большого значения тому, что прямо следом за ним на решетке будет Ferrari Себастьяна Феттеля.

«По ходу уик-энда я не следил, у кого какой темп на длинных сериях, – объяснил пилот Renault. – Может, у Ferrari хорошая гоночная скорость, но точно не квалификационная. Пока они не слишком быстры, но думаю, вся группа, начиная с четвертого места Ландо Норриса, очень плотная. Кажется, восемь или десять пилотов в нескольких десятых. Так что надеюсь, завтра мы повеселимся».

Дополнительная информация: Олег Карпов