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«Мы так-то не против». Две команды Ф1 увязали дебют Andretti с деньгами

Представители Ferrari и Williams объяснили, что не имеют ничего против расширения пелотона – просто кандидатам надо сначала подождать, а затем как следует заплатить

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Машины на решетке: позади Логан Сарджент, Williams FW45, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

После того, как FIA выбрала коллектив Andretti Global победителем тендера для желающих присоединиться к Формуле 1, прошло уже два с лишним месяца. Все стороны хранят полное молчание о том, как идут переговоры американцев с FOM об условиях дебюта в чемпионате. 

Тем временем участники самой Ф1 продолжают всеми способами объяснять, что сейчас расширение пелотона будет невероятно пагубным для спорта. Потому отказывать Майклу Андретти, конечно, не стоит, но и давать согласие прямо сейчас будет неправильно.  

«Дело не в формате, организации или правилах, – приводит слова француза издание Motorsportweek. – Вопрос исключительно в том, что с 11 командами вам всегда сложнее, чем с десятью. 

Если ситуация позитивная, и бизнес идет в гору, то все, разумеется, настроены оптимистично. Но я не уверен, что так будет продолжаться всегда. 

Нам надо уделить этому вопросу большое внимание. С одной стороны, на каждом собрании мы говорим о повышении расходов. Это у так же привело к тому, что в лимит бюджетов уже включили инфляцию, постоянно меняют ее индекс и так далее.

Вдобавок, пришлось поднять планку вложений в капитальную инфраструктуру. А теперь мы хотим еще и снизить доходы [за счет увеличения количества команд].

Непросто вести бизнес и что-то прогнозировать, когда постоянно происходят изменения. Мы не делаем никаких выводов из событий прошлого, и в этом главная проблема». 

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Алессандро Алюнни Брави, руководитель Alfa Romeo F1 Team, Джеймс Воулз, руководитель Williams Racing, Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Алессандро Алюнни Брави, руководитель Alfa Romeo F1 Team, Джеймс Воулз, руководитель Williams Racing, Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Глава Williams Джеймс Воулз – один из самых последовательных критиков расширения пелотона – прямо увязал дебют Andretti с финансовыми вопросами.

«Я не говорю, что в Ф1 нет места для 11-й команды, – сказал он. – Вопрос лишь в коммерческих условиях дебюта, которые должны обеспечить всем нам стабильность. 

Мне нравится, что показатели спорта растут, но мы только движемся в сторону финансовой стабильности, которой не было никогда прежде. Давайте для начала добьемся ее, а там уже будем смотреть, что дальше. 

Так что в действительности я вовсе не против 11-й команды. И это должно быть зафиксировано в Договоре Согласия. Но давайте придем в точку, из которой возможен дальнейший рост. Не уверен, что сейчас мы уже в ней». 

Нынешний Договор Согласия – главный финансовый документ Ф1 – устанавливает размер компенсационного фонда для команд-дебютантов в $200 млн. Если Andretti получит право дебютировать в Формуле 1 в 2025 году, то сможет сделать это по нынешним правилам.

Если же такого не случится, то коммерческие условия уже будут совершенно иными, и их придется заново согласовывать с FOM и существующими командами в рамках следующей редакции Договора. 

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