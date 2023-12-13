«Мы так-то не против». Две команды Ф1 увязали дебют Andretti с деньгами

После того, как FIA выбрала коллектив Andretti Global победителем тендера для желающих присоединиться к Формуле 1, прошло уже два с лишним месяца. Все стороны хранят полное молчание о том, как идут переговоры американцев с FOM об условиях дебюта в чемпионате.

Тем временем участники самой Ф1 продолжают всеми способами объяснять, что сейчас расширение пелотона будет невероятно пагубным для спорта. Потому отказывать Майклу Андретти, конечно, не стоит, но и давать согласие прямо сейчас будет неправильно.

«Дело не в формате, организации или правилах, – приводит слова француза издание Motorsportweek. – Вопрос исключительно в том, что с 11 командами вам всегда сложнее, чем с десятью.

Если ситуация позитивная, и бизнес идет в гору, то все, разумеется, настроены оптимистично. Но я не уверен, что так будет продолжаться всегда.

Нам надо уделить этому вопросу большое внимание. С одной стороны, на каждом собрании мы говорим о повышении расходов. Это у так же привело к тому, что в лимит бюджетов уже включили инфляцию, постоянно меняют ее индекс и так далее.

Вдобавок, пришлось поднять планку вложений в капитальную инфраструктуру. А теперь мы хотим еще и снизить доходы [за счет увеличения количества команд].

Непросто вести бизнес и что-то прогнозировать, когда постоянно происходят изменения. Мы не делаем никаких выводов из событий прошлого, и в этом главная проблема».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Алессандро Алюнни Брави, руководитель Alfa Romeo F1 Team, Джеймс Воулз, руководитель Williams Racing, Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Глава Williams Джеймс Воулз – один из самых последовательных критиков расширения пелотона – прямо увязал дебют Andretti с финансовыми вопросами.

«Я не говорю, что в Ф1 нет места для 11-й команды, – сказал он. – Вопрос лишь в коммерческих условиях дебюта, которые должны обеспечить всем нам стабильность.

Мне нравится, что показатели спорта растут, но мы только движемся в сторону финансовой стабильности, которой не было никогда прежде. Давайте для начала добьемся ее, а там уже будем смотреть, что дальше.

Так что в действительности я вовсе не против 11-й команды. И это должно быть зафиксировано в Договоре Согласия. Но давайте придем в точку, из которой возможен дальнейший рост. Не уверен, что сейчас мы уже в ней».

Нынешний Договор Согласия – главный финансовый документ Ф1 – устанавливает размер компенсационного фонда для команд-дебютантов в $200 млн. Если Andretti получит право дебютировать в Формуле 1 в 2025 году, то сможет сделать это по нынешним правилам.

Если же такого не случится, то коммерческие условия уже будут совершенно иными, и их придется заново согласовывать с FOM и существующими командами в рамках следующей редакции Договора.