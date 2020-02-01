«Мы стараемся сломать регламент». Грин о создании машины 2021 года

В нынешнем году все команды будут активно разрабатывать машину к сезону-2021, когда в чемпионате произойдут серьезные изменения в спортивных и технических правилах. Все команды начнут с чистого листа, и у каждой будет шанс найти лазейку, как это сделала Brawn GP с двойным диффузором в 2009 году, когда выиграла чемпионат.

Технический директор Racing Point Энди Грин рассказал Auto Motor und Sport, что сейчас все инженеры пытаются схитрить: «В принципе, мы стараемся сломать основную идею этого регламента. Думаю, регламент довольно хрупкий. Есть области, которые можно сломать. А затем посмотрим, как FIA на это отреагирует».

«Я бы даже поспорил, что произойдет нечто подобное двойному диффузору в 2021 году», – подчеркнул Грин. Все остальное будет зависеть от того, как быстро соперники смогут скопировать удачное решение, либо FIA решит хитрость запретить.

Обязаны ли команды будут сообщать о бреши в регламенте? Грин, заявил, что нет: «FIA хочет этого, но мы не обязаны. Возможность скорректировать регламент на предстоящий год есть. Нельзя наказывать кого-то в течение сезона за хорошую работу, это было бы неправильно. Нужно давать командам шанс найти лучшее, чем у других, решение. Формула 1 – это соревнование».

Говоря о возвращении граунд-эффекта, который FIA запретила в конце 1982 года, Грин подчеркнул: «Эта область развития станет огромным полем для сражений».

Одна из проблем нового регламента, по мнению британца – увеличенный с 745 до 768 килограммов минимальный вес машины. Поскольку появятся стандартные детали, минимальный вес силовой установки увеличится с 145 до 150 кг, а меры безопасности ужесточаться.

По мнению Грина, в начале сезона-2021 у многих машины будут иметь избыточный вес: «Все очень просто – минимальный вес будет слишком мал для деталей, которые мы должны будем установить. Мы явно будем тяжелее. Не думаю, что машиной будет очень приятно управлять».

Также технический директор команды отметил, что не впечатлен машинами 2021-го: «Переднее крыло слишком большое. Не очень эстетично». И предпочел бы более радикальный подход: «Я хочу чего-то нового, чего-то захватывающего. Мы должны заставить целое новое поколение радоваться нашему спорту. Иначе этот вид спорта долго не просуществует. К сожалению, я не вижу этого в правилах 2021 года. Я не вижу, чтобы кто-то волновался. Что случилось с концепт-карами, которые разработал Эдриан Ньюи? Они вызывали трепет».