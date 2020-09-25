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Формула 1 / Новость

Квят отказался отвечать на вопрос о российских выборах

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Квят отказался отвечать на вопрос о российских выборах
Автор:
, Главный редактор

Ключевое право граждан России оказалось для пилота запретной темой

Даниил Квят посчитал политическим вопрос Motorsport.com о том, считает ли он для себя важным голосование на выборах и как часто принимает участие в голосованиях – и отказался поделиться соответствующей информацией.

Гонщик AlphaTauri отвечал на вопросы российских журналистов в ходе онлайн-конференции, состоявшейся накануне гоночного уик-энда в Сочи.

В вопросе о том, какие неспортивные события в России за последний год вызвали у гонщика наиболее эмоциональную реакцию, Квят также посчитал не лишенным политического подтекста и в итоге остановил свой выбор на пандемии коронавируса.

«Это глобальное событие, и оно коснулось всех. Для всего мира этот год был непростым. Всем людям сейчас нужно действовать заодно. Я надеюсь, что человечеству удастся в итоге победить вирус, и все начнет возвращаться в нормальное русло. Но за спортом я все-таки слежу больше – за гонками или боксом.  У Хабиба Нурмагомедова скоро защита титула, интересно посмотреть за его поединком. Очень медийный персонаж Александр Емельяненко. За последнее время он дрался несколько раз, за ним интересно следить».

Еще один вопрос касался Роберта Шварцмана, который в настоящий момент сражается за титул в Формуле 2 – причем в последнее время потерял несколько позиций в общем зачете. Motorsport.com поинтересовался у Квята мнением, является домашняя гонка в решающей фазе сезона преимуществом – или, наоборот, усложняет ситуацию.

«Тут возможны разные варианты. Кто-то воспримет это позитивно, кто-то нейтрально, кто-то – негативно, – ответил Даниил. – Наверное, все это очень индивидуально, все зависит от конкретного человека. Поэтому такой вопрос лучше было бы адресовать самому Роберту. Что касается меня, я бы отнесся к этому нейтрально или чуть позитивно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Автор Кирилл Качнов

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