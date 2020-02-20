«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
251 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
279 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

Поделились
Комментарии
«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
Автор:
20 февр. 2020 г., 06:41

По словам техдиректора команды, разобраться в чемпионской аэродинамике было нелегко.

После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes. Racing Point закупает у немецкой команды ряд деталей и силовую установку, что помогло ей повторить аэродинамическую философию чемпионского болида. Однако технический директор команды Энди Грин уверяет, что решение копировать все равно было рискованным.

«Мы вдохновились лучшей машиной прошлого года, – признал Грин. – А чем же еще? Мы используем их коробку передач, у нас та же самая силовая установка, коробка передач спроектирована под подвеску, и идет вместе с определенной аэродинамической философией.

Наша машина оказалась седьмой в чемпионате, а нынешние правила действуют еще год. Поэтому стоило рискнуть. А это большой риск».

Грин пояснил, в чем именно состоит риск: «Мы порвали с тем, над чем работали прежде, и начали с чистого листа. С чего же начинать? Не будешь же брать пример с самой медленной машины, правда? Будешь смотреть на лучшую машину, с чего мы и начали. 

Если сработает – хорошо. Если нет – мы потеряем один год, но не думаю, что потери будут больше, чем если бы мы этого не сделали. Опасность в обратном случае была бы больше».

По словам Грина, Racing Point было трудно полноценно разобраться в работе аэродинамики Mercedes.

«Надо было быть уверенным, что команда сумеет разобраться в том, что делает. Мы сильно рисковали. Судя по данным, что мы получали всю зиму в ходе разработки, наша аэродинамическая команда отлично поработала, разобравшись с тем, как все работает. Мы добавили к этому немного своего видения, и пока все выглядит вдохновляюще».

Грин отметил, что Racing Point несколько лет умышленно не шла по пути Mercedes, хотя общая коробка передач подталкивала на этот путь.

«Это толкает тебя в определенном направлении. И мы несколько лет сопротивлялись, хотя использовали их детали. А в этом году смогли пойти по их пути».

В Racing Point продолжили самостоятельно делать ряд деталей, которые могли заимствовать.

«Подвеску мы преимущественно сделали сами, использовав ряд запчастей Mercedes, как и в прошлом году, – пояснил Грин. – Кое-что нам предоставила Mercedes, что-то – просто механические детали, но остальное разработано Racing Point».

При этом на тестах не представлена окончательная версия машины.

«К Мельбурну будут сделаны существенные изменения. Это будет большой шаг. Может, будет и еще один по ходу сезона, посмотрим как пойдет».

Читайте также:

Следующая новость
Комиссионеры разрешили провести Гран При в Майами

Предыдущая новость

Комиссионеры разрешили провести Гран При в Майами

Следующая новость

В Haas оценят новую машину только в Бахрейне

В Haas оценят новую машину только в Бахрейне
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

База данных

Гран При Бельгии

Гран При Бельгии

18 июн. - 20 июн.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Гонка
вт 2 дек.
вт 2 дек.
02:30
00:34
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: почему в AlphaTauri Квяту будет лучше, чем в Toro Rosso

2
Формула 1

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

3
Формула 1

Сайнс: Я было подумал, что с новой машиной мы уделали всех

4
Формула 1

Первый день тестов: шпионские фото технических новинок

5
Формула 1

«Что ж им еще копировать, Red Bull?» Штайнер о ситуации с Racing Point

Последние видео

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео 00:38
Формула 1

Презентация команды Формулы 1 Alfa Romeo: видео

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20 02:09
Формула 1

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео 02:45
Формула 1

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео

Презентация Racing Point: видео 03:01
Формула 1

Презентация Racing Point: видео

Самое важное:

Онлайн. Предсезонные тесты Формулы 1 в Барселоне: день второй
F1

Онлайн. Предсезонные тесты Формулы 1 в Барселоне: день второй

В команде Квята рады, что не поедут в Китай
F1

В команде Квята рады, что не поедут в Китай

В Haas оценят новую машину только в Бахрейне
F1

В Haas оценят новую машину только в Бахрейне

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
F1

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

Комиссионеры разрешили провести Гран При в Майами
F1

Комиссионеры разрешили провести Гран При в Майами

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.