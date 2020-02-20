«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
По словам техдиректора команды, разобраться в чемпионской аэродинамике было нелегко.
После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes. Racing Point закупает у немецкой команды ряд деталей и силовую установку, что помогло ей повторить аэродинамическую философию чемпионского болида. Однако технический директор команды Энди Грин уверяет, что решение копировать все равно было рискованным.
«Мы вдохновились лучшей машиной прошлого года, – признал Грин. – А чем же еще? Мы используем их коробку передач, у нас та же самая силовая установка, коробка передач спроектирована под подвеску, и идет вместе с определенной аэродинамической философией.
Наша машина оказалась седьмой в чемпионате, а нынешние правила действуют еще год. Поэтому стоило рискнуть. А это большой риск».
Грин пояснил, в чем именно состоит риск: «Мы порвали с тем, над чем работали прежде, и начали с чистого листа. С чего же начинать? Не будешь же брать пример с самой медленной машины, правда? Будешь смотреть на лучшую машину, с чего мы и начали.
Если сработает – хорошо. Если нет – мы потеряем один год, но не думаю, что потери будут больше, чем если бы мы этого не сделали. Опасность в обратном случае была бы больше».
По словам Грина, Racing Point было трудно полноценно разобраться в работе аэродинамики Mercedes.
«Надо было быть уверенным, что команда сумеет разобраться в том, что делает. Мы сильно рисковали. Судя по данным, что мы получали всю зиму в ходе разработки, наша аэродинамическая команда отлично поработала, разобравшись с тем, как все работает. Мы добавили к этому немного своего видения, и пока все выглядит вдохновляюще».
Грин отметил, что Racing Point несколько лет умышленно не шла по пути Mercedes, хотя общая коробка передач подталкивала на этот путь.
«Это толкает тебя в определенном направлении. И мы несколько лет сопротивлялись, хотя использовали их детали. А в этом году смогли пойти по их пути».
В Racing Point продолжили самостоятельно делать ряд деталей, которые могли заимствовать.
«Подвеску мы преимущественно сделали сами, использовав ряд запчастей Mercedes, как и в прошлом году, – пояснил Грин. – Кое-что нам предоставила Mercedes, что-то – просто механические детали, но остальное разработано Racing Point».
При этом на тестах не представлена окончательная версия машины.
«К Мельбурну будут сделаны существенные изменения. Это будет большой шаг. Может, будет и еще один по ходу сезона, посмотрим как пойдет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Адам Купер
«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
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